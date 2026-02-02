Vì sao trọng tài Malaysia bị HLV Ninh Bình chỉ trích nặng nề?

Màn so tài giữa hai đội bóng hàng đầu V-League diễn ra kịch tính và nhiều bất ngờ. Ninh Bình FC là đội mở tỉ số song CAHN đã có màn ngược dòng thắng 3-2 nhờ cú hat-trick của chân sút Alan.

Ninh Bình FC bị ngắt chuỗi bất bại

Trong trận đấu này, trong tài người Malaysia Razlan Joffri Bin Ali nhận nhiệm vụ điều hành chính. Ông đã rút tổng cộng 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, bao gồm truất quyền thi đấu của Dụng Quang Nho bên phía Ninh Bình và cho CAHN hưởng phạt đền 11m ở phút 36.



Chơi thiếu người từ sớm cũng là nguyên nhân khiến Ninh Bình FC nhận thất bại đầu tiên ở V-League mùa này, bị ngắt chuỗi bất bại kỷ lục kéo dài từ mùa giải Hạng nhất 2024-2025.

Kết quả này cũng khiến đội bóng cố đô Hoa Lư mất ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 vào tay CAHN.

Quang Nho dính thẻ đỏ

Sau trận đấu, HLV Gerard Albadalejo đã không giữ được bình tĩnh, lao vào phản ứng dữ dội với trọng tài Razlan Joffri Bin Ali. Dù được các thành viên trong đội can ngăn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn thể hiện thái độ bực tức trong phòng họp báo.

HLV Albadalejo khẳng định nghiệp vụ chuyên môn của trọng tài Razlan Joffri Bin Ali thấp kém, chưa xứng tầm để làm nhiệm vụ tại V-League. Ông cho rằng ban tổ chức giải đấu nên ưu tiên trọng tài Việt Nam điều hành các trận đấu mang tính quan trọng.

HLV Gerard Albadalejo bức xúc trước những quyết định...

...của trọng tài Razla Joffri Bin Ali (giữa)

"Ông ấy thiếu công tâm khi đưa ra những quyết định trong trận đấu này. Chúng tôi đã cảm nhận được điều này khi biết ông ấy sẽ làm nhiệm vụ điều hành trận đấu của mình. Đó là sự hổ thẹn!

Trọng tài Việt Nam xứng đáng cầm còi trận này chứ không phải người Malaysia. Ông ấy chỉ nên làm việc ở Malaysia thôi, chứ không phải một trận cầu đỉnh cao ở V-League" - ông Albadalejo bức xúc nhận xét và đưa ra minh chứng trong từng diễn biến của trận thua ngược CAHN.

Việc sử dụng trọng tài ngoại điều hành các trận đấu mang tính nhạy cảm ở V-League đã diễn ra từ nhiều mùa trước, hòng đảm bảo sự công bằng. Nhưng đây là lần đầu tiên "vua áo đen" ngoại quốc bị HLV V-League chỉ trích dữ dội.

Thái Sơn dính chấn thương nặng trong lần ra mắt đội bóng mới

Ông Razla Joffri Bin Ali là trọng tài bóng đá chuyên nghiệp được phong cấp FIFA từ năm 2018. Trước đó, trọng tài 41 tuổi này từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi ở vị trí hậu vệ phải của Sime Darby FC và Selangor FC ở giải đấu hàng đầu Malaysia.

