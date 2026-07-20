Vì sao trọng tài không công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha trước Argentina?

Phút 96, Nico Williams sút tung lưới Argentina nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng.

Ở tình huống này, trọng tài xác định trước đó Merino đã phạm lỗi khi tranh chấp bóng với cầu thủ Nicolas Otamendi của Argentina. Dù vậy, góc máy quay lại tình huống tranh chấp ban đầu không thật sự làm rõ lý do Merino bị xác định lỗi như thế nào. Đã có nhiều tranh cãi quanh pha bóng này, cho rằng Merino có hành động đẩy với Nicolas Otamendi.

Bản thân Merino sau khi được trọng tài giải thích lỗi cũng không phản ứng nhiều. Và sau khi tình huống trôi qua khá lâu, một góc máy quay lại khác mới giải thích được lý do vì sao Merino bị thổi phạt. Tuy nhiên với những ai không theo dõi nhanh pha qua chậm lại, cũng rất có thể bỏ lỡ bởi tình huống phạm lỗi chỉ được camera bắt kịp rất nhanh.

Tình huống Merino phạm lỗi với Otamendi.

Cụ thể, khi tranh chấp, Merino có vẻ đã vô tình giẫm vào chân Nicolas Otamendi và dĩ nhiên, Nicolas Otamendi lập tức tỏ rụt chân lại rồi tỏ ra vô cũng đau đớn. Tình huống không công nhận bàn thắng của trọng tài là hợp lý nhưng Tây Ban Nha cũng không phải tiếc nuối bởi ở phút 106, Nico Williams đã có pha đánh đầu ngược rất tốt, kiến tạo cho Ferran Torres băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất của trận đấu, đưa Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch World Cup sau 16 năm chờ đợi.