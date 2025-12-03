Vì sao trọng tài 'bẻ còi' giúp U22 Việt Nam thắng U22 Lào?

Chiều 3/12, U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc. Ban đầu trợ lý trọng tài báo lỗi việt vị khiến bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, sau khi hội ý, trọng tài chính thay đổi quyết định.

Ở trận này, tổ trọng tài gồm trọng tài chính Rustam Lutfullin, hai trợ lý gồm các ông Hamed Talib Al Ghafri và Sanjar Sayusupov. Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 63. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bình tĩnh đi bóng ở trước vòng cấm và tung ra cú sút xa hiểm hóc làm tung lưới U22 Lào. Trợ lý trọng tài biên cho rằng pha di chuyển của Nguyễn Quốc Việt (ở vị trí việt vị) cản trở tầm nhìn của thủ môn U22 Lào.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ vài phút sau, ông Rustam Luffullin lại chỉ tay về hướng vòng tròn giữa sân và công nhận bàn thắng. Chính ông Luffullin vừa phạt huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik của U22 Việt Nam vì lỗi phản ứng. Sau đó, trọng tài này phải giải thích với huấn luyện viên Ha Hyeok-jun về việc thay đổi quyết định.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu U22 Việt Nam gặp U22 Lào.

Theo băng ghi hình, cùng thời điểm Đình Bắc dứt điểm, pha di chuyển của Nguyễn Quốc Việt bị cho là che tầm nhìn của thủ môn U22 Lào. Tiền đạo số 9 của U22 Việt Nam cố gắng giải thích rằng anh đã chủ động nhảy lên tránh đường bóng và không cản trở tầm nhìn của thủ môn đối phương.

Theo Luật của Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB) - đơn vị chịu trách nhiệm ban hành luật bóng đá chính thức, một cầu thủ có thể bị tính là việt vị kể cả khi không chạm bóng, không tham gia pha bóng. Đó là trường hợp cầu thủ đứng ở vị trí việt vị và có hành vi rõ ràng trong việc ngăn cản hoặc chắn tầm nhìn khiến thủ môn đối phương không thể cản phá bóng đều bị tính lỗi việt vị.

Ở trường hợp của U22 Việt Nam, Quốc Việt di chuyển từ vị trí lệch bên cánh trái vào trong khi Đình Bắc dứt điểm. Ban đầu, trọng tài chính cho rằng anh đã có hành động cản trở tầm nhìn và khiến thủ môn U22 Lào bị ảnh hưởng khi đổ người cản phá dẫn đến bàn thua.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý, ông Rustam Lutfullin có lẽ đã nhận định rằng pha di chuyển của Quốc Việt không có tác động rõ ràng đến tầm nhìn của thủ môn đối phương. Ngoài ra, anh cũng không cản trở khả năng chơi bóng bất kỳ của bất kỳ cầu thủ nào bên phía U22 Lào.

Theo luật, trọng tài chính mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhận định của ông Rustam Lutfullin - ở góc quan sát khác - có thể khác với trợ lý. Mặt khác, luật về việt vị cũng có chi tiết đủ để làm căn cứ cho trọng tài chính đưa ra quyết định "bẻ còi".