Vì sao Trần Thị Thanh Thúy phải đi kiểm tra doping sau trận chung kết căng thẳng đến từng giây của bóng chuyền SEA Games?

Ngay sau khi trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan kết thúc vào tối 15/12/2025, hai tuyển thủ Trần Thị Thanh Thúy và Lê Như Anh đã được ban tổ chức đưa đi kiểm tra doping theo quy trình tiêu chuẩn của đại hội. Đây là thủ tục bắt buộc nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch ở các giải đấu lớn. Cả hai VĐV đều chấp hành đầy đủ yêu cầu kiểm tra ngay sau giờ thi đấu.

Trước đó, khoảnh khắc khi tuyển nữ Việt Nam vụt mất HCV dù chỉ cách Thái Lan 2 điểm, các nữ tuyển thủ rơi nước mắt như mưa vì tiếc nuối và bất lực. Thanh Thuý cũng đỏ hoe mắt, hình ảnh khiến hàng triệu người hâm mộ xót xa.

Trận chung kết diễn ra trong bầu không khí kịch tính và đầy cảm xúc, thu hút đông đảo người hâm mộ khu vực. Tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt và giành chiến thắng ở set 1 với tỷ số 25-19, khiến Thái Lan phải chịu sức ép lớn ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội bạn nhanh chóng lấy lại thế trận trong hai set tiếp theo nhờ phòng ngự chắc và phản công hiệu quả, thắng 25-13 và 25-18 để vươn lên dẫn 2-1.

Không chịu lép vế, Thanh Thúy cùng các đồng đội thi đấu bùng nổ ở set 4, với những pha đập bóng uy lực và chắn bóng hiệu quả, giành thắng lợi 25-23, đưa trận đấu vào set quyết định thứ 5. Set này trở thành điểm nhấn nghẹt thở nhất trận khi hai đội liên tục bám đuổi từng điểm số và không bên nào chịu lùi bước. Ở những điểm cuối, Thái Lan có pha ghi điểm trực tiếp từ giao bóng quan trọng để nới rộng cách biệt và khép lại trận đấu với tỷ số 25-23, qua đó giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Dù phải nhận thất bại, màn trình diễn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhận được lời khen từ người hâm mộ và giới chuyên môn bởi tinh thần chiến đấu đến giây cuối cùng. Trận chung kết này tiếp tục khẳng định sự cạnh tranh giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.