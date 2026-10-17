Vì sao Thái Lan không chọn tuyển Việt Nam mà mời đội hạng 196 FIFA dự King’s Cup?

Tuyển Việt Nam từng hai lần tham dự King’s Cup và đều giành ngôi á quân. Nhưng lần gần nhất LĐBĐ Thái Lan mời Việt Nam dự giải đã diễn ra từ 7 năm trước.

Mới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã khiến dư luận nước này không khỏi bất ngờ khi thông báo tuyển Brunei sẽ trở thành khách mời tham dự King’s Cup 2026. Giải đấu diễn ra vào đợt FIFA Days tháng 11 tới, với sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan (hạng 93 thế giới) cùng 3 đội tuyển Oman (hạng 81 thế giới), Tajikistan (hạng 100 thế giới) và Brunei (hạng 196 thế giới).

Thứ hạng chênh lệch khá lớn của tuyển Brunei với các đối thủ còn lại tạo nên phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Thái Lan. Một bộ phận bày tỏ sự nghi ngại về chất lượng giải đấu, bởi bản thân tuyển Brunei những năm qua còn hiếm khi vượt qua được vòng loại AFF Cup (thường để thua Timor Leste); trong khi đó, không ít CĐV lại bày tỏ sự cảm thông với FAT.

FAT chốt danh sách dự King's Cup 2026. (Ảnh: FAT)

Nguyên nhân là bởi ban đầu tuyển Bahrain (hạng 97 thế giới) được mời dự King’s Cup và đã nhận lời, nhưng sau đó HLV Felix Sanchez của đội bóng này lại bày tỏ sự hứng thú với việc sang dự giải giao hữu do Trung Quốc tổ chức.

Cuối cùng, LĐBĐ Bahrain quyết định cáo lỗi với FAT và xin rút lui khỏi King’s Cup 2026. Điều này khiến FAT buộc phải tìm phương án “chữa cháy”, trong bối cảnh giải đấu chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra.

Đây là điều không dễ dàng, bởi ở thời điểm này đa số các đội tuyển đều đã xây dựng xong kế hoạch cho đợt FIFA Days tháng 11. Tuyển Việt Nam được VFF tổ chức giải giao hữu tại sân Thiên Trường, với hai khách mời là Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa, vì vậy không thể nằm trong danh sách mà FAT có thể cân nhắc.

Tuyển Việt Nam đã sớm chốt kế hoạch FIFA Days tháng 11 từ lâu. (Ảnh: TG)

Theo tiết lộ từ tờ Thairath, FAT đã tính đến việc mời một trong số các đội tuyển sau: Venezuela (hạng 49), Lebanon (hạng 112), Suriname (hạng 128), Philippines (hạng 136), Myanmar (hạng 159), Djibouti (hạng 195 thế) và Brunei (hạng 196).

“Nhưng cuối cùng, tuyển Venezuela, Lebanon từ chối lời mời do một số lý do khách quan và thời gian chuẩn bị không đủ; tuyển Myanmar không kịp hoàn tất giấy tờ đi lại; tuyển Philippines có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, việc tập hợp họ trở nên khó khăn, nên khả năng đội bóng này dự các trận giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 11 là khá thấp.

Trong khi đó, Suriname (Nam Mỹ) và Djibouti (châu Phi) rất mong muốn được tham dự, nhưng thời gian xin visa có thể mất tới hơn 1 tháng, nên cuối cùng tuyển Brunei được chọn để thay thế Bahrain”, Thairath tiết lộ.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đang tích cực chuẩn bị cho Asian Cup 2027. (Ảnh: MD)

Lễ bốc thăm King’s Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tới. Như thường lệ, 4 đội được chia thành 2 cặp bán kết, thi đấu loại trực tiếp để tranh vé vào chung kết.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng hai lần được mời dự giải đấu này và đều giành ngôi á quân. Năm 2006, Phan Thanh Bình và các đồng đội thua Thái Lan ở chung kết; còn vào năm 2019, đội quân của HLV Park Hang-seo đánh bại chủ nhà Thái Lan tại bán kết, sau đó thua Curacao ở loạt đá luân lưu ở chung kết.