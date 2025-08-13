Vì sao Ronaldo 40 tuổi mới đính hôn?

Cristiano Ronaldo và bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez đính hôn. Gần đây, Georgina đã chia sẻ tin vui này trên Instagram kèm theo hình ảnh chiếc nhẫn kim cương. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2016 tại Madrid. Họ đã xây dựng một gia đình gần gũi bên nhau, cùng nuôi dưỡng hai 2 con gái. Ronaldo còn có 3 đứa con khác. Trước đó, họ từng thẳng thắn nói về chuyện kết hôn.

Hồi tháng 3 năm nay, tờ Marca đã đăng tải bài viết lý giải về việc Ronaldo mãi vẫn chưa kết hôn dù anh đã 40 tuổi. Trong show Netflix “I Am Georgina”, Ronaldo và Georgina đã đề cập tới việc kết hôn.

“ Người ta cứ đùa về đám cưới: ‘Khi nào thì cưới?" , Georgina thổ lộ trong một phần chia sẻ riêng. “Từ khi bài hát ‘El Anillo’ của Jennifer Lopez ra mắt, mọi người cứ hát bài đó với tôi, nhưng chuyện này không phụ thuộc vào tôi”.

Ronaldo đã cầu hôn Georgina Rodriguez

Ca khúc nổi tiếng của J.Lo năm 2018 kể về câu chuyện ai đó đang chờ người yêu cầu hôn, với điệp khúc: “ Tôi có tất cả, nhưng chiếc nhẫn đâu rồi?”.

Cristiano Ronaldo trong một đoạn chia sẻ khác cũng khẳng định rằng đám cưới sẽ xảy ra ở tương lai của họ nhưng chỉ khi khoảnh khắc ấy thật sự hoàn hảo. “ Tôi chắc chắn 1000% rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ kết hôn”, chân sút người Bồ Đào Nha bộc bạch.

CR7 khẳng định: “Tôi luôn nói với cô ấy: ‘Khi nào chúng ta có chung ‘cảm giác đó’. Giống như mọi chuyện trong cuộc sống của chúng tôi, và cô ấy biết tôi đang nói gì”. Ronaldo hé lộ về việc kết hôn: “Có thể là trong 1 năm, có thể là trong 6 tháng, hoặc chỉ là một tháng nữa thôi".

Ronaldo đã chung sống nhiều năm với Georgina Rodriguez

Khoảnh khắc “cảm giác đó” rốt cuộc cũng đã đến. Hôm 11/8, Georgina đã chia sẻ tin vui trên Instagram cùng bức ảnh cận cảnh chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy với chú thích bằng tiếng Tây Ban Nha: “Vâng, em đồng ý. Trong cuộc đời này và tất cả các kiếp sau”.

Ronaldo và Georgina, người gặp nhau năm 2016 tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, đã xây dựng một gia đình gắn bó, nuôi 2 con gái chung cùng 3 đứa con khác của Ronaldo. Việc đính hôn của họ mở ra chương mới cho mối quan hệ giữa 2 người.

Trước Georgina, Ronaldo từng hẹn hò với nhiều mỹ nhân nổi tiếng trên khắp thế giới. Năm 18 tuổi, anh được giới thiệu với người mẫu Brazil Jordana Jardel. Đây là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của Ronaldo khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. Sau đó, Ronaldo hẹn hò với MC Bồ Đào Nha Merche Romero trong giai đoạn đầu chơi cho MU, nhưng vì khoảng cách địa lý nên họ chia tay.

Ronaldo từng hẹn hò nhiều mỹ nhân trong quá khứ

Năm 2006, anh có mối quan hệ với ngôi sao truyền hình thực tế Imogen Thomas và nữ diễn viên Bồ Đào Nha Soraia Chaves. Đến năm 2007, Ronaldo thu hút sự chú ý khi hẹn hò nữ diễn viên Anh Gemma Atkinson và ngôi sao Bollywood Bipasha Basu.

Năm 2009, Ronaldo từng có thời gian vui vẻ với Paris Hilton sau khi chuyển sang Real Madrid. Cùng năm, anh được mai mối với Luana Belletti, em gái cầu thủ Chelsea Juliano Belletti. Năm 2008, Ronaldo hẹn hò Nereida Gallardo trong 8 tháng.

Năm 2010, trước khi Kim Kardashian nổi tiếng hơn, cô và Ronaldo được cho là có một mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi tại Tây Ban Nha. Cũng năm đó, Ronaldo bắt đầu mối quan hệ kéo dài 5 năm với siêu mẫu Irina Shayk sau khi cùng làm người mẫu cho Armani, nhưng cả 2 sau đó chia tay. Theo Daily Mail, có thông tin cho biết Irina cảm thấy “bị phản bội” khi phát hiện Cristiano đã lén nhắn tin với nhiều cô gái khắp nơi trên thế giới.

Sau Irina, Ronaldo được đồn hẹn hò với MC Tây Ban Nha Lucia Villalon và người mẫu Desiree Cordero, trước khi tìm được hạnh phúc với Georgina Rodriguez.

Đọc thêm