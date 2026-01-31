Vì sao Quế Ngọc Hải gọi Đình Bắc là "khủng long"?

Trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay, mối quan hệ giữa trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải và tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc không chỉ đơn thuần là tình đồng hương Nghệ An, mà còn là sự giao thoa thú vị giữa một bên là thần tượng và một bên là truyền nhân triển vọng.

Mới đây, người hâm mộ đã vô cùng thích thú trước màn tương tác hài hước trên mạng xã hội khi Quế Ngọc Hải gọi đàn em là "khủng long". Biệt danh này bắt nguồn từ khoảnh khắc Đình Bắc có tình huống vung tay đốc thúc đồng đội trên sân, một hình ảnh mang đậm "thương hiệu" thủ lĩnh của Hải Quế. Chia sẻ lại tấm hình này, trung vệ sinh năm 1993 hóm hỉnh bình luận: "Tôi đã nhìn thấy một con khủng long nữa rồi", ngầm thừa nhận sự tương đồng về khí chất giữa hai người.

Biệt danh này vừa là cách trêu chọc sự "già dặn" trước tuổi của Đình Bắc, vừa là lời khen ngợi cho khí chất mạnh mẽ, không ngại va chạm và tố chất thủ lĩnh của tiền đạo trẻ này. Trong mắt Quế Ngọc Hải, Đình Bắc có nguồn năng lượng dồi dào và sự bùng nổ trên sân giống như một chú "khủng long" vậy.

Về phía Đình Bắc, tiền đạo sinh năm 2004 chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh. Anh từng khẳng định Quế Ngọc Hải chính là hình mẫu về bản lĩnh và tâm lý chiến đấu mà mình luôn hướng tới. "Anh Hải là người truyền cho em nhiều cảm hứng nhất, giúp em vững vàng hơn trước áp lực", Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc kế thừa sự bản lĩnh trên sân của Quế Hải (Ảnh: FBNV)

Sự gắn kết này còn thể hiện qua những hành động đời thường ấm áp. Sau những vấp ngã tại giải trẻ, Quế Ngọc Hải luôn là người đầu tiên để lại những lời động viên sâu sắc, giúp đàn em sớm lấy lại tinh thần. Đáp lại tình cảm đó, sau khi cùng U23 Việt Nam giành hạng Ba tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã gửi tặng con gái của Quế Ngọc Hải chiếc áo đấu có chữ ký của toàn đội như một lời tri ân chân thành.

Với phong độ thăng hoa sau chiến tích đánh bại U23 Hàn Quốc mới đây, Đình Bắc đang được kỳ vọng sẽ sớm trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công của đội tuyển quốc gia.