Vì sao Quang Hải được công nhận bàn thắng dù đối thủ đá phản lưới nhà?

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được ban tổ chức công nhận bàn thắng dù chính đối phương đã đá phản lưới nhà.

Phút 79 ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026, Nguyễn Quang Hải tung cú sút về phía góc thấp khung thành Timor Leste. Trong nỗ lực phòng ngự của mình, Liam Farrugia lúng túng đưa bóng về lưới nhà.

Ban đầu, nhiều trang thống kê cho rằng hậu vệ Timor Leste đã đá phản lưới nhà. Nhưng trang chủ của Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 xác nhận rằng bàn thắng được tính cho Nguyễn Quang Hải. Các trang tin tức như Google sau đó đều cập nhật pha lập công của đội trưởng đội tuyển Việt Nam và cũng là bàn ấn định chiến thắng cho “các chiến binh sao vàng”.

Quang Hải ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy Farrugia là người chạm bóng cuối cùng trước khi bóng lăn qua vạch vôi, nhưng trọng tài hoàn toàn có cơ sở để công nhận bàn thắng cho Nguyễn Quang Hải.

Khi cầu thủ sinh năm 1997 tung cú sút đưa bóng về phía khung thành, nếu không có hậu vệ Timor Leste, bóng cũng sẽ vào lưới.

Theo quy định của Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB), cho dù cầu thủ đối phương đưa bóng về lưới nhà thì bàn thắng vẫn được công nhận và tính cho cầu thủ tấn công nếu cú sút ban đầu hướng trúng khung thành. Ngược lại, nếu cú sút ban đầu chệch hướng khung thành nhưng chạm cầu thủ đối phương đi vào lưới, đó sẽ tính là phản lưới nhà.

Do đó, quyết định về bàn thắng cho Quang Hải hay Lima đá phản lưới nhà thuộc về nhận định của tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu ra quân tại ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Timor Leste. Đỗ Hoàng Hên mở đầu bằng bàn thắng dễ dàng ngay ở phút thứ 7. Chỉ trong hiệp 1, tiền đạo của Hà Nội FC và Nguyễn Đình Bắc hoàn tất cú đúp cùng bàn thắng của Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0.

Sang đến hiệp 2, Đình Bắc có thêm một pha lập công, Quang Hải cũng ghi bàn và hoàn tất chiến thắng thuyết phục 7-0 cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng nếu thủ thành Dylan Niski không chơi xuất sắc, Timor Leste thậm chí còn có thể thủng lưới đến 10 bàn.