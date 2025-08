Vì sao ông Mano Poking tự tin khi Công an Hà Nội tranh Siêu cúp với Thép Xanh Nam Định?

Công an Hà Nội sẽ gặp Thép Xanh Nam Định ở trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25-cúp THACO ngày 9/8 tới trên sân Thiên Trường.

Thoạt trông, Công an Hà Nội có phần lép về so với đối thủ khi phải chơi trên sân khách. Áp lực tại Thiên Trường là cực lớn với các đội bóng V-League khi Nam Định sở hữu dàn CĐV hừng hực khí thế, luôn “cháy” hết mình trên khán đài.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt lại không ngừng mua sắm, tăng cường lực lượng cả nội và ngoại binh . Có thể nói, Nam Định sở hữu đội hình có chiều sâu và nhiều ngôi sao bậc nhất V-League.

Bất chấp những thách thức trên, HLV Mano Polking vẫn đang thể hiện sự tự tin trước đối thủ. Nhà cầm quân Brazil cho rằng so với mùa trước, Công an Hà Nội đang mạnh hơn và cũng giàu quyết tâm hơn.

Công an Hà Nội từng thắng đậm Nam Định 3-0 ngay tại Thiên Trường mùa giải trước

Sự tự tin của ông Polking còn đến từ khía cạnh tương quan đối đầu giữa Công an Hà Nội với Nam Định. Hai lần gặp nhau ở V-League vừa qua, đội bóng của ông Polking đều chiếm ưu thế.

Cụ thể ở trận lượt đi, Công an Hà Nội đánh bại đối thủ 3-0 ngay tại sân Thiên Trường. Đây cũng là giai đoạn Nam Định còn lập bập khi khởi động mùa giải. Đến trận lượt về, Công an Hà Nội tiếp tục buộc Nam Định chia điểm với kết quả 1-1.

Chờ tiệc tấn công ở Thiên Trường

Trên thực tế so với đối thủ, Công an Hà Nội cũng sở hữu dàn cầu thủ cực mạnh, với những ngôi sao nổi bật cả 3 tuyến, từ thủ môn Nguyễn Filip đến tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Phan Văn Đức hay hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Tin vui cho Công an Hà Nội khi tới đây nếu không có gì bất ngờ, Văn Hậu sẽ tái ký hợp đồng.

Nam Định đang vượt trội ở V-League nhưng Công an Hà Nội cũng sở hữu những ngôi sao có thể quyết định cục diện trận đấu như Nguyễn Quang Hải

Khiếm khuyết của Công an Hà Nội giai đoạn đầu lên V-League là họ thiếu sự ổn định nơi băng ghế huấn luyện. Cùng với sự xuất hiện của HLV Mano Polking, lối chơi của Công an Hà Nội đang dần vào quỹ đạo, trở nên ổn định hơn. Cá tính sôi nổi của nhà cầm quân Brazil là chất xúc tác khiến Công an Hà Nội trở nên hấp dẫn, giàu đột biến hơn.

Điều khiến trận Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2024/25-cúp THACO sắp tới trở nên đáng chờ đợi là cả 2 đội bóng đều thiên về lối chơi tấn công. Quang Hải được HLV Park Hang-seo đánh giá là tiền vệ tấn công hay bậc nhất bóng đá Việt Nam. Bên kia chiến tuyến, Nam Định dù vắng Nguyễn Xuân Son nhưng vẫn còn dàn ngoại binh "khủng" và những ngôi sao nội như Nguyễn Tuấn Anh, Hồng Duy.

Cuộc đối đầu tại Thiên Trường ngày 9/8 tới hứa hẹn sẽ rực lửa, một bữa tiệc bóng đá thực sự mở đầu cho mùa giải mới.