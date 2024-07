Vì sao nói Messi ghi bàn xuất sắc hơn Ronaldo?

Hiện tại, Ronaldo đang là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng chính thức nhất trong lịch sử với 895 pha lập công, bỏ cách khá xa so với người đứng thứ 2 là Lionel Messi, lúc này mới chỉ có 838 pha lập công.

Thế nhưng, có lý do để cho rằng Messi mới chân sút ghi bàn xuất sắc hơn so với Ronaldo. Nguyên nhân nằm ở hiệu suất ghi bàn. Theo đó, Ronaldo ghi hơn Messi 57 bàn nhưng lại thi đấu nhiều hơn 162 trận (1231 so với 1069).

Tính cụ thể, Messi mất 105 phút để ghi được 1 bàn trong khi đó con số của Ronaldo là 112 phút. Nếu duy trì hiệu suất như hiện tại, Messi sẽ ghi tới 965 bàn nếu thi đấu bằng số trận như Ronaldo vào lúc này.

Messi sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt hơn so với Ronaldo

Không chỉ ghi bàn giỏi, Messi còn kiến tạo rất hay. Cụ thể, El Pulga đã bỏ túi 374 đường kiến tạo cho đến lúc này, hơn hẳn con số 252 của Ronaldo. Theo một thống kê chưa đầy đủ, Messi là cầu thủ có nhiều đường dọn gỗ thành công nhất trong lịch sử.

Năm đỉnh cao của Messi

Minh chứng cho tài săn bàn đỉnh cao của Messi chính vào năm 2012 khi siêu sao người Argentina bỏ túi tới 91 pha lập công, kỷ lục của bóng đá đương đại. Trong năm 2012, Messi chỉ mất vỏn vẹn 66 phút cho một pha lập công, 53 phút để đóng góp trực tiếp vào một bàn thắng (ghi bàn/kiến tạo).

Trong sự nghiệp, thành tích tốt nhất trong một năm dương lịch của Ronaldo chỉ là 69 bàn, lập vào năm 2013.

Messi có năm 2013 đáng nhớ

Messi khó bắt kịp Ronaldo

Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt hơn, Messi khó có thể san bằng số bàn thắng so với Ronaldo. Ở chặng cuối sự nghiệp, Messi không còn thi đấu nhiều và cũng không bận tâm quá nhiều đến việc lập công. Trong khi đó, Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn trong màu áo của Al Nassr tại Saudi Arabia.