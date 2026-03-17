Vì sao Nguyễn Tiến Linh bị loại khỏi tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026?

Không ngạc nhiên khi HLV Kim Sang-sik quyết định gạch tên tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khỏi danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026. Quyết định này có lẽ được chiến lược gia Hàn Quốc đưa ra sau khi trực tiếp theo dõi màn trình diễn "nghèo nàn" của chân sút sinh năm 1997 tại vòng 16 V-League 2025-2026.

Tiến Linh thi đấu "mờ nhạt" ở V-League 2025-2026

Trước đó, Tiến Linh là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công tuyển Việt Nam, góp công giúp những chiến binh sao vàng đăng quang ASEAN Cup (AFF Cup). Mùa giải 2024, Tiến Linh được bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, đồng thời trở thành thủ lĩnh CLB Công an TP HCM.

Tuy nhiên, từ mùa giải 2025-2026, phong độ thi đấu của cầu thủ gốc Hải Dương sa sút, đánh mất cảm giác ghi bàn. Qua 17 trận đã đấu ở V-League và Cúp Quốc gia mùa này, Tiến Linh chỉ có 4 pha lập công.

Thậm chí, trong trận thắng PVF-CAND ở vòng 16 V-League hôm 15-3, anh khiến người hâm mộ thất vọng khi dứt điểm kém chuẩn xác trong thế đối mặt khung thành trống ở khoảng cách chưa đầy 11m.

QBV Việt Nam 2024 chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn để khoác áo tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026

Trước đó, HLV Kim Sang-sik điền tên Tiến Linh cùng hai đồng đội khoác áo CLB Công an TP HCM vào danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days 2026. Tuy nhiên, cả 3 đều không thể lên tuyển quốc gia kỳ này.

Bộ đôi chân sút Tiến Linh và Đinh Thanh Bình bị gạch tên vì phong độ kém ổn định, trong khi thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang thi đấu xuất sắc tại V-League nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn để khoác áo tuyển Việt Nam kỳ này.