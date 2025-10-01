Vì sao Nguyễn Filip, Châu Ngọc Quang bị gạch tên trong tuyển Việt Nam?

Châu Ngọc Quang và Nguyễn Filip thường xuyên góp mặt lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik nhưng phải vắng mặt ở đợt tập trung kỳ này vì các nguyên do khác nhau. Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu của tuyển quốc gia, chiến lược gia Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn để thay thế bộ đôi trụ cột này.

Châu Ngọc Quang cùng HLV Kim Sang-sik

Trước ngày ban huấn luyện tuyển Việt Nam lên danh sách hội quân chuẩn bị cho hai trận tiếp đón Nepal ở bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tiền vệ Châu Ngọc Quang dính chấn thương nghiêm trọng ở vòng 5 V-League 2025-2026.

Cầu thủ "lò" Hoàng Anh Gia Lai rời sân chỉ sau 15 phút thi đấu trên sân Lạch Tray và được xác định đứt dây chằng chéo trước.

Dự kiến, tiền vệ thuộc biên chế Ninh Bình FC sẽ phẫu thuật nối dây chằng gối vào ngày 2-10, tại TP HCM và cần ít nhất 6-8 tháng điều trị, hồi phục.

Sự xui rủi không chỉ khiến Châu Ngọc Quang nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025-2026 mà còn đánh mất cơ hội lên tuyển Việt Nam thi đấu các lượt trận vòng loại cuối Asian Cup 2027 sắp tới.

Trước đó, Ngọc Quang luôn là sự lựa chọn bên hành lang cánh phải của tuyển Việt Nam, từng góp công lớn giúp đội nhà đăng quang ASEAN Cup 2024.

Ở CLB chủ quản, anh cũng là đối tác ăn ý bên cạnh Hoàng Đức, Đức Chiến, Quang Nho, Bảo Toàn... giúp CLB Ninh Bình vững ngôi đầu bảng V-League 2025-2026 sau 5 vòng đấu.

Trái ngược sự vắng mặt của Ngọc Quang, thủ thành Nguyễn Filip bị gạch tên ở lần hội quân tuyển Việt Nam kỳ này vì phong độ sa sút.

Thủ môn Việt kiều thuộc biên chế Công an Hà Nội mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á cũng như AFC Champions League Two.

Nguyễn Filip không đạt điểm rơi phong độ

Nguyễn Filip không có duyên khi lên tuyển Việt Nam và lần gần nhất phải nhận 4 bàn thua trước tuyển Malaysia. Xác suất thắng trận của tuyển Việt Nam ở giải đấu quốc tế khá thấp mỗi khi Filip có tên trong đội hình xuất phát, trấn giữ khung thành đội nhà. Vì vậy, anh đã trở thành phương án dự phòng cho Nguyễn Đình Triệu ở ASEAN Cup 2024.

Để choàng chỗ Nguyễn Filip, HLV Kim Sang-sik gọi lại thủ môn Đặng Văn Lâm - người duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo CLB Ninh Bình giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026.

Văn Lâm cũng là một trong những "người nhện" giàu kinh nghiệm khoác áo tuyển Quốc gia thi đấu quốc tế.