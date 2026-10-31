Vì sao Messi mê thịt nướng

Sở thích nướng thịt của Messi.

Lionel Messi có niềm yêu thích đặc biệt với asado, đây là món thịt nướng truyền thống của Argentina. Tuy nhiên, dù rất thích thưởng thức món ăn này, siêu sao người Argentina lại không phải người thường xuyên trực tiếp đứng bếp. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Argentina, Messi tiết lộ asado là một trong những món ăn yêu thích của anh.

Đây là món thịt nướng đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Argentina, thường xuất hiện trong những buổi sum họp gia đình và gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng nấu nướng, Messi thừa nhận anh không phải người thường xuyên đảm nhận công việc nướng thịt.

“Tôi không phải người thường xuyên làm asado, tôi thích ngồi bên cạnh phụ hơn”, đội trưởng tuyển Argentina chia sẻ.

Messi thích món thịt nướng (Ảnh: IG)

Ảnh: IG

Messi cũng tiết lộ bố anh thường là người đảm nhận việc nướng thịt trong những buổi sum họp gia đình. Khi còn thi đấu tại Barcelona, tiền đạo sinh năm 1987 thường có những buổi tụ tập cùng Luis Suarez hoặc anh trai. Dù không quá đảm đang trong chuyện bếp núc, Messi vẫn có những khoảnh khắc tự tay chuẩn bị thịt nướng cho gia đình.

Khi trở về quê nhà Rosario hoặc dành thời gian bên vợ Antonela Roccuzzo và ba con, ngôi sao Argentina đặc biệt trân trọng những bữa ăn ấm cúng. Asado không đơn thuần là một món ăn tại Argentina mà còn mang ý nghĩa văn hóa, gắn liền với những cuộc gặp gỡ và sum họp. Thịt bò thường được nướng trên vỉ than trong thời gian dài, giữ được hương vị tự nhiên và độ mềm của thịt. Các thành viên trong gia đình thường quây quần bên bếp nướng, trò chuyện và thưởng thức món ăn.

Ngoài thịt nướng, Messi còn yêu thích nhiều món ăn quen thuộc khác như milanesa (thịt tẩm bột chiên), mì pasta, chocolate và kem. Đây đều là những món ăn gắn với sở thích cá nhân và văn hóa ẩm thực quê hương của siêu sao 39 tuổi. Dù đã trải qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao, Messi vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho những điều giản dị trong cuộc sống. Với anh, những bữa tiệc thịt nướng bên gia đình và bạn bè là khoảng thời gian quý giá để tận hưởng cuộc sống bên ngoài sân cỏ.