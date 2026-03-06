Vì sao Mbappe 28 tuổi mới biết lái xe?

Sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ngồi ghế sau để tài xế riêng đưa đón, tân binh của Real Madrid - Kylian Mbappé đã chính thức gia nhập đội ngũ những tay lái thực thụ. Hình ảnh siêu sao người Pháp tự tin cầm vô lăng lướt đi trên phố đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Mới đây, những hình ảnh rò rỉ cho thấy Kylian Mbappé xuất hiện đầy cực ngầu với chiếc kính râm thời thượng, trực tiếp điều khiển một chiếc "xế hộp" tiền tỷ. Đây được xác nhận là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 1998 tự tay cầm lái sau khi chính thức sở hữu tấm bằng lái xe trong tay.

Mabppe tự lái xe (Ảnh: Getty)

Trước đó, việc Mbappé dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và dàn siêu xe triệu đô nhưng không biết lái xe là một trong những sự thật thú vị nhất làng bóng đá. Anh từng chia sẻ rằng việc thành danh quá sớm khiến anh không có thời gian cho những việc bình thường như thi lấy bằng, và việc có tài xế riêng giúp anh tập trung tối đa cho sự nghiệp.

Việc lấy bằng lái xe ngay sau khi chuyển sang Real Madrid dường như là một phần trong kế hoạch ổn định cuộc sống mới tại Tây Ban Nha của Mbappé. Việc tự cầm lái giúp siêu sao này có thêm không gian riêng tư và linh hoạt hơn trong việc di chuyển giữa sân tập Valdebebas và dinh thự riêng.

Những xế hộp hạng sang của Mabppe cuối cùng chính chủ cũng đã lái (Ảnh: IGNV)

Với việc chính thức có bằng lái, bộ sưu tập xe của Mbappé giờ đây mới thực sự được phát huy hết giá trị. Từ những chiếc Ferrari 488 Pista đầy uy lực cho đến dòng BMW i7 sang trọng được CLB cấp, người hâm mộ đang rất mong chờ được thấy Mbappé sẽ chọn mẫu xe nào để "trình làng" trong những ngày tới tại Madrid.