Vì sao Malaysia bỏ phí lợi thế, không dùng “chảo lửa” gần 90.000 chỗ ngồi để tiếp đón tuyển Việt Nam?

Tuyển Việt Nam chưa từng thắng Malaysia khi làm khách tại sân vận động gần 9 vạn chỗ ngồi này.

Theo Timesport và New Straits Times, Malaysia sẽ tiếp tuyển Việt Nam trên sân Kuala Lumpur ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026, thay vì sân Bukit Jalil quen thuộc. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 16/8.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dư luận Malaysia. Bukit Jalil vốn là sân nhà truyền thống của tuyển Malaysia, có sức chứa hơn 87.000 khán giả và thường được xem là một trong những “chảo lửa” lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là địa điểm Malaysia từng nhiều lần tiếp đón tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2010, 2018, vòng loại Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, đó đều là các trận đấu mà tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng. Đội bóng của chúng ta thua 0-2 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2010, hòa 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 và thua 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027 (sau đó được xử thắng 3-0 do đối thủ sử dụng nhập tịch cầu thủ trái quy định).

Trong lần làm khách và thắng Malaysia 2-1 tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trận đấu được tổ chức tại Shah Alam, sân bóng đã bị phá bỏ vào năm 2024 vì xuống cấp.

Lý do khiến Bukit Jalil không thể tổ chức trận bán kết là sân vận động này đang trong quá trình cải tạo đường chạy để phục vụ SEA Games năm 2027. Theo New Straits Times, công việc bắt đầu từ tháng 6 và dự kiến kéo dài đến tháng 9. Phần bề mặt đường chạy cũ đã được tháo dỡ, khiến sân buộc phải cải tạo.

Trang mạng xã hội chính thức của tuyển Malaysia cũng đã xác nhận sân Kuala Lumpur là địa điểm tổ chức trận lượt đi với tuyển Việt Nam. Sau đó, Malaysia sẽ hành quân sang Hà Nội đá trận lượt về vào ngày 19/8.

Sân Kuala Lumpur chỉ có sức chứa khoảng 18.000 khán giả, kém xa Bukit Jalil. Tuy nhiên, đây lại là địa điểm Malaysia đã sử dụng trong cả hai trận vòng bảng AFF Cup 2026 trên sân nhà.

Malaysia từng thắng Lào 4-0 tại đây trước 10.044 khán giả, sau đó đánh bại Philippines 1-0 với 12.734 người hâm mộ có mặt trên khán đài.