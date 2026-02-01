Vì sao Lamine Yamal chia tay bạn gái rapper?

Trong một chia sẻ mới nhất trên truyền thông, Nicki Nicole đã lần đầu tiết lộ những góc khuất dẫn đến sự đổ vỡ của chuyện tình chóng vánh này trong một podcast

Lý do đầu tiên và lớn nhất được nữ ca sĩ đưa ra chính là sự khác biệt quá lớn về môi trường sống và tính chất công việc. Trong khi Yamal đang là "viên ngọc quý" của bóng đá Tây Ban Nha với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc tại La Liga, thì Nicki Nicole lại là ngôi sao âm nhạc quốc tế với những chuyến lưu diễn liên tục giữa Nam Mỹ và châu Âu.

"Mối quan hệ đó rõ ràng khó có thể bền lâu vì tôi luôn bận rộn, phải di chuyển liên tục khắp thế giới. Hơn nữa, chúng tôi thực sự thuộc về hai thế giới khác nhau," Nicki Nicole bộc bạch. Chính áp lực từ sự nổi tiếng cùng việc thiếu thời gian dành cho nhau đã khiến sợi dây kết nối giữa cả hai dần lỏng lẻo.

Lamine Yamal và bạn gái chia tay sau thời gian yêu chóng vánh (Ảnh: IGNV)

Sự thay đổi trong tâm thế yêu

Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn dùng một hình ảnh so sánh đầy ẩn ý để nói về sự thay đổi của bạn trai cũ: "Cậu ấy từng sẵn sàng nhảy vào khoảng không, như một chú chim cánh cụt lao xuống nước. Còn bây giờ thì không còn làm vậy nữa." Câu nói này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là cách Nicole ám chỉ sự bốc đồng, thiếu chín chắn hoặc đơn giản là sự nguội lạnh trong tình cảm của ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha sau một thời gian tìm hiểu.

Sau khi đường ai nấy đi, thái độ của hai người có sự đối lập rõ rệt. Nicki Nicole hiện vẫn là tâm điểm của giới truyền thông với những tin đồn hẹn hò mới, dù cô chưa chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào.

Về phía Lamine Yamal, cầu thủ trẻ này dường như đang chọn cách "đóng cửa" đời tư để dồn toàn lực cho sân cỏ. Anh hạn chế sử dụng mạng xã hội và tránh xa các ồn ào không đáng có.