Vì sao Khánh Thi liên tục đổi bạn nhảy nữ cho Phan Hiển?

Ít ai biết rằng, đằng sau những thành công rực rỡ của Phan Hiển trên đấu trường quốc tế, chính Khánh Thi là người "cầm cân nảy mực" trong việc lựa chọn cộng sự cho chồng. Nhiều lần, chính cô là người chủ động thay đổi bạn nhảy cho Phan Hiển, một hành động mà dư luận thường ví von là "giao trứng cho ác".

Tuy nhiên, với Khánh Thi, việc thay đổi bạn diễn không phải là một quyết định cảm tính mà là chiến lược của một người thầy và một người vợ đầy bản lĩnh. Cô chấp nhận để chồng phối hợp ăn ý với những vũ công nữ khác chỉ với một khao khát duy nhất: Tìm ra một mảnh ghép hoàn hảo.

Khánh Thi thẳng thắn chia sẻ: "Từ trước đến nay, Thi thay đổi nhiều bạn nhảy cho Hiển chỉ vì muốn anh có một người bạn nhảy hoàn hảo, ăn ý. Dù đổi với bạn nào cũng vậy, đây là môn nhảy đôi, trong thể thao gọi là đồng đội". Với cô, sự "hoàn hảo" ở đây nằm ở kỹ thuật, tầm vóc và khả năng cộng hưởng để đạt được điểm số cao nhất từ ban giám khảo, hoàn toàn không có chỗ cho những toan tính cá nhân hay sự ích kỷ thường tình.

Trong sự nghiệp, Phan Hiển từng nhảy cùng vợ Khánh Thi, sau đó anh hợp tác với Nhã Uyên, Thu Hương... sau này đều gặt hái những thành tích cao. Lý do lớn nhất khiến Khánh Thi không bao giờ ghen tuông khi thấy chồng thân mật với bạn diễn chính là sự tách bạch rạch ròi giữa nghệ thuật và đời thực. Trong mắt cô, Phan Hiển trên sân khấu là một vận động viên đang nỗ lực vì vinh quang, còn những cử chỉ thân mật chỉ là "công cụ" để hoàn thành bài thi.

Khánh Thi là người quyết định chọn bạn nhảy cho Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Cuộc hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ bền vững nhờ tình yêu, mà còn nhờ sự thấu hiểu sâu sắc về đặc thù công việc. Khi người vợ đóng vai trò là "kiến trúc sư" thiết kế nên sự nghiệp cho chồng, thì mọi sự ghen tuông thông thường đều trở nên nhỏ bé trước mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới.