Vì sao HLV Kim Sang-sik không gọi Minh Hoàng và Khoa Ngô lên ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho hàng loạt nhân tố mới ở FIFA Days tháng 11, nhưng Minh Hoàng và Khoa Ngô không có tên.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế trong tháng 11/2026 gây chú ý với sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. HLV Kim Sang-sik đang cho thấy quyết tâm làm mới lực lượng, tạo thêm những phương án nhân sự cho đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, việc hai cầu thủ Việt kiều Minh Hoàng và Khoa Ngô không được triệu tập cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Thực tế, đây không hẳn là quyết định gây bất ngờ nếu nhìn vào hành trình của hai cầu thủ trẻ trong thời gian qua. Minh Hoàng và Khoa Ngô đều đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thử sức ở FIFA ASEAN Cup 2026. Đó là giải đấu giúp ban huấn luyện có những đánh giá ban đầu về năng lực, khả năng thích nghi cũng như tiềm năng phát triển của hai nhân tố Việt kiều.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Minh Hoàng đã gây được ấn tượng tích cực, có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Vì vậy, việc không tiếp tục triệu tập bộ đôi này trong tháng 11 có thể xuất phát từ mong muốn mở rộng phạm vi thử nghiệm. Với những cầu thủ đã có cơ hội thể hiện ở đợt tập trung trước, HLV Kim Sang-sik có thể tạm thời chuyển sự chú ý sang những gương mặt khác, đặc biệt là các nhân tố trẻ hoặc mới mẻ đang nổi lên tại V.League.

Danh sách lần này xuất hiện những cái tên đáng chú ý như Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Lê Phát, Phạm Minh Phúc hay Nguyễn Thái Quốc Cường. Đây là những lựa chọn cho thấy ông Kim muốn tận dụng các trận giao hữu để kiểm chứng chiều sâu lực lượng, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm cầu thủ quen thuộc.

Cũng trình làng ĐTQG ở FIFA ASEAN Cup 2026, Khoa Ngô chưa tạo ra ấn tượng mạnh như Minh Hoàng song cũng đầy triển vọng.

Hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan cũng mang tính chất thử nghiệm nhiều hơn khi ĐT Việt Nam không phải chịu áp lực thành tích ở một giải đấu chính thức. Trong bối cảnh Asian Cup 2027 đã được lùi sang cuối năm 2027, HLV Kim Sang-sik càng có thêm thời gian để xây dựng lực lượng cho những mục tiêu dài hạn.

Cơ hội khác ở Gia Lai chờ hai tài năng trẻ

Một khả năng đáng chú ý khác là Minh Hoàng và Khoa Ngô vẫn có thể tiếp tục được sử dụng ở cấp độ U23 Việt Nam. Đây thậm chí có thể là lựa chọn hợp lý hơn đối với hai cầu thủ đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Minh Hoàng mới 19 tuổi, trong khi Khoa Ngô cũng chỉ vừa bước sang tuổi 20. Cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian để trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu lớn hơn cùng bóng đá Việt Nam. Việc được thi đấu thường xuyên ở cấp độ U23, thay vì chỉ góp mặt ở đội tuyển quốc gia nhưng ít có cơ hội ra sân, có thể mang lại giá trị chuyên môn thiết thực hơn.

Đặc biệt, U23 Việt Nam đang có những nhiệm vụ quan trọng phía trước. Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 tại sân Pleiku, là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng. Giải đấu quy tụ U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore, với ba đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Đây không đơn thuần là sân chơi giao hữu. Theo định hướng của VFF, giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028 và giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

Nếu được trao cơ hội, Minh Hoàng và Khoa Ngô có thể tiếp tục tích lũy kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cạnh tranh vị trí trong đội hình U23 Việt Nam. Ở độ tuổi 19 và 20, việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng như Thái Lan hay Qatar sẽ mang lại nhiều bài học quý giá.

Cần nhìn nhận rằng, cánh cửa ĐTQG không khép lại với hai cầu thủ Việt kiều này. Ngược lại, việc được định hướng phát triển ở cấp độ U23 có thể giúp họ tiến những bước vững chắc hơn trước khi trở thành những lựa chọn thường xuyên cho đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik đang có trong tay nhiều phương án nhân sự và không nhất thiết phải đưa tất cả tài năng trẻ lên ĐTQG cùng một thời điểm. Với Minh Hoàng và Khoa Ngô, điều quan trọng lúc này có lẽ không phải là được gọi lên đội tuyển bằng mọi giá, mà là tiếp tục được thi đấu, trưởng thành và phát huy hết tiềm năng.

Một cầu thủ trẻ có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm, thay vì chỉ được đánh giá qua một vài đợt tập trung. Đó cũng là giá trị lâu dài mà ông Kim cần hướng tới khi xây dựng lực lượng kế cận cho cả ĐT Việt Nam lẫn U23 Việt Nam.