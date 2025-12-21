Vì sao HLV Kim Sang-sik không được trao HCV SEA Games 33?

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok) giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã mang đến một kịch bản nghẹt thở cho người hâm mộ. Chủ nhà Thái Lan sớm thiết lập thế trận áp đảo và vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 31 phút thi đấu. Sau những điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik, U22 Việt Nam khởi đầu hiệp hai mạnh mẽ. Phút 49, Đình Bắc rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền. Đến phút 60, áp lực từ các cầu thủ Việt Nam khiến hậu vệ Waris Choolthong của Thái Lan phản lưới nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Hai đội bước vào hiệp phụ sau khi hòa 2-2 trong 90 phút chính thức. Phút 96, tiền đạo Thanh Nhàn có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc cho U22 Việt Nam.

Mặc dù là người dẫn dắt đội bóng đến ngôi vô địch, HLV Kim Sang-sik cùng các thành viên Ban huấn luyện (BHL) không được trao huy chương trên bục vinh danh vì các quy định định danh của BTC SEA Games. Theo điều lệ giải đấu, huy chương tại SEA Games chỉ được cấp phát giới hạn cho các vận động viên đăng ký thi đấu chính thức. Khác với các giải đấu của FIFA hay AFC, BHL thường có bộ huy chương riêng, SEA Games duy trì truyền thống chỉ vinh danh các vận động viên trực tiếp thi đấu trên bục nhận giải. Các thành viên khác của đội bóng như HLV, trợ lý, bác sĩ thường không nằm trong danh sách nhận huy chương chính thức từ Ban tổ chức đại hội.

Ông Kim Sang-sik không được trao huy chương vì tạiSEA Games chỉ VĐV mới được trao (Ảnh: Ba Sáu)

Dù không nhận huy chương SEA Games, HLV Kim Sang-sik vẫn có mặt trên sân để chúc mừng các học trò. Ông Kim bình thản ngồi băng ghế huấn luyện cùng BHL theo dõi phần trao huy chương. Sau đó vị thuyền trưởng còn dùng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc vinh danh của các học trò.

Ông Kim Sang-sik bình thản ngồi ăn chuối trong thời gian BTC làm lễ vinh danh HCV (Ảnh: Ba Sáu)

Ông Kim và BHL chụp ảnh cùng nhu (Ảnh: Ba Sáu)

Ông Kim ghi lại khoảnh khắc học trò nhận HCV (Ảnh: Ba Sáu)

Khoảnh khắc cực đáng yêu của thầy Kim với U22 Việt Nam (Ảnh: Ba Sáu)

Ngay sau khi nghi thức trao giải kết thúc, các cầu thủ U22 Việt Nam đã chủ động đeo huy chương của mình cho HLV Kim và cùng nhau công kênh để tri ân chiến lược gia người Hàn Quốc.

Với chiến tích này, HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất "cú ăn ba" danh hiệu trong năm 2025 cho bóng đá Việt Nam, bao gồm: ASEAN Cup, Giải vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33.