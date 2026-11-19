HLV Kim Sang-sik sử dụng Đình Bắc đá chính trong cả 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026.

“ Kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ thay Nguyễn Đình Bắc ra từ sớm. Cậu ấy đã thi đấu với mật độ dày đặc ở cấp độ câu lạc bộ. Nhưng cuối cùng chúng tôi thay đổi quyết định ”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói về việc sử dụng Nguyễn Đình Bắc.

Chỉ 1 ngày sau, huấn luyện viên Alexandre Polking thẳng thắn cho rằng Nguyễn Đình Bắc rất khỏe nhưng “không phải cỗ máy”. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định việc bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cầu thủ là yếu tố quan trọng khi CLB Công an Hà Nội phải thi đấu liên tục trên nhiều đấu trường. Tiền đạo sinh năm 2004 cần phải được nghỉ ngơi.

Nguyễn Đình Bắc đá chính cả 2 trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam.

Đều là các huấn luyện viên tài năng và để lại dấu ấn riêng ở Việt Nam, ông Kim Sang-sik thừa hiểu những gì đồng nghiệp Alexandre Polking vừa nói. Bản thân ông Kim cũng muốn cho Đình Bắc nghỉ ngơi và không giấu đi ý định này. Thế rồi, cuối cùng vị “thuyền trưởng” của đội tuyển Việt Nam vẫn sử dụng Đình Bắc một cách triệt để nhất.

Theo thống kê, Nguyễn Đình Bắc thi đấu đến 176 phút trong 2 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Ban huấn luyện thay cầu thủ này ra ở phút 86 trong cuộc đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa. Còn trước đội tuyển Kyrgyzstan, anh phải đá đủ 90 phút.

Nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ông Kim muốn đưa ra nhiều thử nghiệm, nhưng đồng thời xây dựng lực lượng và lối chơi xung quanh chính Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ còn rất trẻ nhưng sớm trở thành trụ cột khó thay thế của đội tuyển Việt Nam.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: “ Những điểm tích cực trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các cầu thủ quen thuộc như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Đình Bắc. Người mới duy nhất thể hiện được nhiều điều là Olaha Mạnh Đức, một cầu thủ nhập tịch ”.

Dù vậy, rủi ro chấn thương luôn thường trực với các cầu thủ trong bất kì hoàn cảnh nào. Những trường hợp như Nguyễn Thái Sơn sau vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Trọng sau giai đoạn 2018-2019 hay Đoàn Văn Hậu là hồi chuông cảnh báo. Các huấn luyện viên vẫn cần cân nhắc về lịch trình của cầu thủ, nhất là khi Đình Bắc có thể đá thêm 10 trận trong khoảng 40 ngày tới.