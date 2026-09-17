Vì sao gia tộc Hoắc Nguyên Giáp từ bỏ võ thuật?

Dù Hoắc Nguyên Giáp là võ sư nổi tiếng với môn võ Mê Tông Quyền nhưng hậu duệ của ông phần lớn không còn theo học võ nghệ nữa.

Hoắc Nguyên Giáp (1868-1910) là võ sư nổi tiếng cuối thời Thanh, người sáng lập Tinh Võ Thể Thao Hội và truyền bá Hoắc gia Mê Tung Quyền với lý tưởng “cường quốc - cường thân”. Sau khi ông qua đời, gia tộc của Hoắc Nguyên Giáp ở Thiên Tân dần suy yếu về truyền thống võ thuật.

Hậu duệ của Hoắc Nguyên GIáp bỏ võ theo nghề y

Theo Nhân Dân Nhật Báo, Hoắc Nguyên Giáp có hai người con trai: con trưởng Hoắc Đông Chương và con thứ Hoắc Đông Các. Trong đó, Hoắc Đông Chương không giỏi võ thuật, còn Hoắc Đông Các lại thông minh xuất chúng, văn võ toàn tài.

Hoắc Nguyên Giáp là cao thủ võ thuật nổi tiếng cuối đời nhà Thanh

Sau khi Hoắc Nguyên Giáp qua đời, Hoắc Đông Các lúc đó 16 tuổi đã theo chú là Hoắc Nguyên Thanh lên Hội Tinh Võ Thượng Hải dạy võ. Năm 1919, Hoắc Đông Các được điều về Hội Tinh Võ Quảng Châu. Vì không chịu nổi cảnh chiến tranh loạn lạc, ông đã viễn xứ sang Nam Dương vào năm 1923. Năm 1924, Hoắc Đông Các thành lập Hội Tinh Võ tại Surabaya (Nam Dương), cháu trai ông là Hoắc Thọ Tùng cũng nhận lời sang giúp sức.

Ngày nay, hễ nhắc đến Hoắc Đông Các, Hoắc Tự Chính - chắt trai của Hoắc Nguyên Giáp - lại hớn hở mày mặt: “Ông nội tôi thông minh lắm, muốn cái gì là tự nghiên cứu làm ra cái đó”.

Phàm là danh gia võ học thì đều biết đến ngoại khoa nắn xương chữa thương. Khi Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Hội Tinh Võ khó lòng duy trì, hai chú cháu họ Hoắc đành đổi nghề. Giữa vùng Nam Dương thiếu thầy thiếu thuốc, họ đã mở một phòng khám chỉnh hình và nhanh chóng trở thành những thầy thuốc có tiếng trong vùng. Hoắc Công Chính, con trai của Hoắc Thọ Tùng, sinh năm 1947, lớn hơn Hoắc Tự Chính 3 tuổi. Ông đã thuận lợi thừa kế y thuật gia truyền của họ Hoắc.

Hoắc Nguyên Giáp nổi tiếng tới nỗi xuất hiện nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình làm về ông

Hoắc Công Chính, sống tại Indonesia, chia sẻ rằng ông bắt đầu học y theo cha từ năm 9 tuổi, 18 tuổi đã làm việc dưới sự giám sát của cha. “Họ Hoắc là danh gia võ học, trong việc trị liệu đả thương có bí quyết riêng. Về phương diện chế thuốc, tôi vừa học vừa sáng tạo, coi như là một cách thừa kế khác đối với truyền thống nhà họ Hoắc”, Hoắc Công Chính cho biết.

Về phương diện võ thuật, bắt đầu từ Hoắc Công Chính, nhánh Nam Dương của họ Hoắc đã hoàn toàn giã từ Mê tông quyền. “Tiếc quá, rất tiếc, cực kỳ tiếc nuối”, Hoắc Công Chính thở dài ba tiếng, đặc biệt đau lòng khi quyền thuật gia truyền không có người nối nghiệp.

Nhánh họ Hoắc ở Thiên Tân cũng dần bỏ võ thuật

Về phần Hoắc Tự Chính sống ở Thiên Tân, phần lớn thời gian ông là một người nông dân bình thường. Mỗi dịp lễ khai giảng trường Tinh Võ, ông lại hóa thân thành “Hiệu trưởng danh dự”. Những lúc kiện tụng bảo vệ danh dự, trả lời phỏng vấn truyền hình hay họp báo, ông lại nghiễm nhiên trở thành người giữ gìn tư liệu lịch sử của gia tộc họ Hoắc.

“Tìm kiếm từ khóa “Chắt của Hoắc Nguyên Giáp Hoắc Tự Chính” trên Google sẽ cho ra 130.000 kết quả. Có thể thấy danh tiếng của ông lớn đến nhường nào”, t ờ Nhân Dân Nhật Báo viết vào năm 2011.

Hoắc Tự Chính là chắt của Hoắc Nguyên Giáp

Đối mặt với phóng viên, Hoắc Tự Chính giở cuốn album gia đình đã qua tay vô số người xem, tự mình cảm thán: “Hoắc Nguyên Giáp là đại sư võ thuật; ông nội Hoắc Đông Các của tôi bôn ba vượt biển, làm rạng danh võ thuật và y thuật họ Hoắc; cha tôi là Hoắc Văn Đình tuy thông minh hơn người nhưng không ở bên cạnh ông nội nên học được chẳng bao nhiêu”.

“Đến thế hệ của tôi thì chỉ là lúc rảnh rỗi múa may vài quyền; lũ trẻ sau này còn kém hơn nữa, đơn giản là không muốn chịu cái khổ đó. Những người có tài cán, có năng lực của nhà họ Hoắc đều đi hết rồi, còn lại mấy kẻ vô dụng này chỉ biết cúi đầu làm ruộng, chẳng có tương lai”, Hoắc Tự Chính chia sẻ.

Trong nhà Hoắc Tự Chính vẫn còn giữ quyền phổ Mê tông quyền, môn võ nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Hoắc Nguyên Giáp. Bản thân ông lúc nhàn rỗi cũng luyện tập chút ít. Ông cho rằng quyền thuật của mình không cao là do hai nguyên nhân: một là bản thân làm ruộng lâu năm, không chú tâm vào võ thuật; hai là do cha ông, Hoắc Văn Đình, trọng văn hơn võ.

Hoắc Tự Chính là người lưu giữ những tư liệu của nhà họ Hoắc. Ông cũng thường xuyên trả lời báo chí về các tác phẩm điện ảnh về Hoắc Nguyên Giáp

Hoắc Văn Đình là con trai thứ của Hoắc Đông Các, từ nhỏ đã tập võ. Năm 1935, Hoắc Đông Các từ Nam Dương trở về nước, muốn đưa đứa con yêu Hoắc Văn Đình đi cùng nhưng bị ông từ chối. Mất đi sự đốc thúc của người cha, con đường tập võ của Hoắc Văn Đình không thể đi tiếp, nhưng ông lại tự học thành tài về mặt quốc văn.

Vì sao chỉ có nhánh Nam Dương là kế thừa được y thuật họ Hoắc? Hoắc Tự Chính cho biết, do nguyên nhân lịch sử, rất nhiều sách vở của nhà họ Hoắc đã bị đốt phá.

“Thực ra, quyền thuật họ Hoắc cũng coi như đã được lưu truyền lại rồi”, Hoắc Tự Chính nói. “Chỉ là không luyện đến chốn đến nơi thôi. Chúng tôi có quyền phổ, chúng tôi cũng biết luyện, ai muốn học thì chúng tôi dạy, không muốn học cũng chẳng ép. Mê tông quyền là một môn võ nổi tiếng, ở thành phố Thiên Tân có rất nhiều người luyện. Ở Thượng Hải cũng nhiều người tập, giờ có đĩa CD rồi, chẳng cần tôi phải cầm tay chỉ việc nữa. Hơn nữa, mục đích của việc tập võ là để rèn luyện sức khỏe, tập cái gì không quan trọng. Người nhà họ Hoắc chúng tôi cũng có người tập các môn võ khác”, Hoắc Tự Chính cho biết.

Gia tộc của Hoắc Nguyên Giáp giờ chỉ còn Hoắc Tĩnh Hồng luyện võ

Việc các hậu duệ của Hoắc Nguyên Giáp dần rời bỏ võ thuật khiến nhiều người tiếc nuối. Trong mắt Hoắc Tự Chính, việc bản thân học nghệ không tinh nên không thể truyền thừa tốt quyền thuật của gia tộc, điều duy nhất ông có thể làm là “đón tiếp chu đáo các công việc, làm tốt công tác tuyên truyền, để danh tiếng của Hoắc Nguyên Giáp tiếp tục được vang xa”.

Hoắc Tĩnh Hồng, giảng viên võ thuật tại Đại học Thương mại Thiên Tân, là cháu đời thứ 5 (huyền tốn) của Hoắc Nguyên Giáp. Cô bắt đầu tập võ từ năm 5 tuổi rưỡi và hiện là hậu duệ duy nhất của Hoắc Nguyên Giáp lấy võ thuật làm nghề nghiệp.

Tháng 8/2025, Hoắc Tĩnh Hồng giới thiệu quyền phổ Hoắc thị Luyện Thủ Quyền do Hoắc Đông Các lưu lại. Tài liệu này từng được đưa từ Indonesia về Thiên Tân và trở thành căn cứ quan trọng để môn võ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp thành phố năm 2007.