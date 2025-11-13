Vì sao FIFA ra án phạt cấm chuyển nhượng với CLB Thanh Hóa?

Tháng 1-2025, Igor Silva bị CLB Thanh Hóa thanh lý hợp đồng vì không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Mùa trước, hậu vệ 25 tuổi gốc Brazil ghi được 1 bàn trong tổng số 7 trận khoác áo đội bóng xứ Thanh.

CLB Thanh Hóa bị FIFA cấm chuyển nhượng trong 3 kỳ liên tiếp

Thời điểm hiện tại, CLB Thanh Hóa rơi tình cảnh khó khăn về tài chính, khi không còn nhà tài trợ. Đội bóng này liên tục bị nhắc tên vì chưa thanh toán đầy đủ lương thưởng, chi phí "lót tay" cho cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện.

Sau 11 vòng đấu, Thanh Hóa liên tục nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng V-League, với vỏn vẹn 8 điểm và cũng sớm chia tay Cúp Quốc gia ngay từ lượt trận đầu tiên. Vừa qua, FIFA thông báo lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ với CLB Thanh Hóa, bắt đầu từ 5-11-2025 và áp dụng trong 3 kỳ liên tiếp.

Trong thời gian này, CLB Thanh Hóa chỉ được sử dụng nguồn nhân lực hiện có và không thể đăng ký thêm "tân binh". Nguyên nhân bắt nguồn từ vụ việc CLB Thanh Hóa chậm chi trả lương thưởng cho Igor Silva như cam kết trong hợp đồng và bị ngoại binh này gửi đơn kiện lên FIFA.

Nhiều cầu thủ CLB Thanh Hóa đang bị nợ lương, thưởng, phí "lót tay"

Nếu không có phương án gỡ bỏ lệnh cấm nhanh chóng, CLB Thanh Hóa khó thể tăng cường lực lượng để cải thiện thành tích thi đấu ở giai đoạn lượt về của mùa giải. Thách thức lớn có thể khiến đội bóng xứ Thanh đứng trên bờ vực tan rã, giải thể nếu rớt hạng.

Mùa trước, CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng từng bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong một giai đoạn vì lý do tương tự. Tuy nhiên, sau khi "gỡ rối tơ vò" mang tên Dzilah, đội bóng phố núi được FIFA minh oan.

Chỉ hơn một năm, FIFA nhiều lần điểm tên, ra án phạt với không ít CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Điều này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp ở các giải đấu quốc nội hàng đầu Việt Nam.

Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam không ít lần phải nhận án phạt nặng, tốn hàng trăm ngàn USD vì vi phạm luật chuyển nhượng, vướng mắc hợp đồng giữa cầu thủ, HLV với đội bóng chủ quản....