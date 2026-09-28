Vì sao FIFA lại trả chi phí cho Xuân Son về nước điều trị chấn thương?

Xuân Son rách cơ đùi, chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup, về nước hôm nay.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã phải chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 đang diễn ra tại Indonesia để trở về Việt Nam bắt đầu quá trình điều trị chấn thương rách cơ đùi sau. Do giải đấu nằm trong hệ thống chính thức, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) lo toàn bộ chi phí di chuyển cho chân sút 29 tuổi.

Xuân Son về nước hôm nay (Ảnh: VFF)

Sự cố xảy ra ở phút 58 trong trận ra quân đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines. Sau va chạm với hậu vệ Aguinaldo Amani, Xuân Son nỗ lực tiếp tục thi đấu nhưng chỉ 2 phút sau, anh khựng lại đau đớn trong một tình huống bứt tốc phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc và bắt buộc phải rời sân. Trận đấu này cũng đánh dấu mốc đặc biệt khi Xuân Son lần đầu tiên đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia thay cho Nguyễn Hoàng Đức vắng mặt.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định tiền đạo sinh năm 1997 bị rách cơ đùi sau và cần khoảng 4 đến 6 tuần để phục hồi hoàn toàn. Nhận được sự đồng ý từ HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Xuân Son lên chuyến bay trở về nước vào chiều 28/9 nhằm tập trung tối đa cho phác đồ điều trị y tế. VFF cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ tốt nhất cho tiền đạo chủ lực trong suốt quá trình hồi phục.

Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất không nhỏ cho hàng công đội tuyển Việt Nam trước các lượt trận then chốt tiếp theo gặp Thái Lan và Pakistan. Dù tiếc nuối khi phải dừng bước sớm, chân sút 29 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân sự quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để sớm trở lại thi đấu cống hiến cho đội tuyển.