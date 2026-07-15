Vì sao FIFA cho chung kết World Cup 2026 nghỉ 30 phút để diễn ca nhạc?

FIFA kéo dài giờ nghỉ trận chung kết World Cup 2026 lên 30 phút để tổ chức chương trình ca nhạc, bất chấp những tranh cãi về luật và sức khỏe cầu thủ.

FIFA dự kiến kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp trận chung kết World Cup 2026 lên 30 phút để tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc. Quyết định chưa từng có tiền lệ này nhằm tạo ra một màn giải trí giữa giờ theo mô hình thường thấy tại các sự kiện thể thao lớn ở Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch của FIFA vấp phải tranh cãi vì thời gian nghỉ thông thường theo luật không được vượt quá 15 phút.

Theo Telegraph, Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 và ban nhạc Coldplay dự kiến biểu diễn tại sân MetLife. Trận chung kết bắt đầu lúc 20h theo giờ địa phương.

Các trận đấu tại World Cup 2026 được biến thành những sự kiện kết hợp thể thao - giải trí kiểu Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra trước giờ bóng lăn 90 phút, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Robbie Williams, Tom Cruise và Nicole Scherzinger. Sau 45 phút đầu tiên, hai đội sẽ bước vào quãng nghỉ dài gấp đôi thời lượng thông thường để nhường sân cho chương trình ca nhạc.

Việc thay đổi lịch trình khiến các đơn vị truyền hình phải điều chỉnh kế hoạch phát sóng. ITV và một số nhà đài quốc tế chuẩn bị thêm khoảng 11 phút nội dung, bên cạnh chương trình bình luận giữa trận thường kéo dài khoảng 15 phút. Quãng thời gian bổ sung cũng mở ra thêm không gian cho quảng cáo.

Quyết định của FIFA gây tranh cãi vì theo quy định của Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB), thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được kéo dài quá 15 phút. Tại FIFA Club World Cup 2025, FIFA từng để một số trận đấu có quãng nghỉ lên tới 25 phút.

IFAB cảnh báo về “tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự an toàn của vận động viên do thời gian không hoạt động kéo dài”.

Việc cầu thủ phải ngừng vận động trong thời gian lâu hơn bình thường có thể ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể và nhịp thi đấu. Các đội vì thế có thể phải thay đổi cách khởi động lại trong đường hầm hoặc trên sân trước khi hiệp hai bắt đầu.

Telegraph cho rằng FIFA muốn biến chương trình giữa giờ trận chung kết World Cup thành một sự kiện giải trí có quy mô tương tự Super Bowl. Tờ báo Anh bình luận: “Với mong muốn tạo ra một chương trình giải trí giữa giờ nghỉ trận chung kết World Cup sánh ngang với những chương trình nổi tiếng của Super Bowl, các đài truyền hình dự đoán quãng thời gian này sẽ kéo dài hơn nữa.

Điều đó có thể khiến trận chung kết World Cup 2026 trở thành trận đấu dài nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Mỗi hiệp đấu hiện đã có những giờ nghỉ giải lao ba phút để uống nước, điều mà nhiều người nghi ngờ là một chiêu trò để chèn thêm quảng cáo”.

Nghi ngờ của truyền thông châu Âu xuất phát từ giá trị thương mại rất lớn của những khoảng dừng trong trận đấu. Việc kéo dài giờ nghỉ giữa hiệp lên 30 phút có thể làm tăng đáng kể thời lượng và doanh thu quảng cáo.

Theo Wall Street Journal, Fox bán các suất quảng cáo dài 30 giây trong thời gian nghỉ uống nước với giá khoảng 200.000 USD, tương đương 5,2 tỷ đồng, ở các trận vòng bảng thông thường. Mức giá có thể lên tới 750.000 USD, khoảng 19,7 tỷ đồng, đối với những trận có đội tuyển Mỹ góp mặt.

Mỗi quãng nghỉ uống nước kéo dài khoảng 3 phút, đủ để phát 4 đoạn quảng cáo dài 30 giây sau khi trừ thời gian đệm ở đầu và cuối. Với hai lần nghỉ trong mỗi trận, tổng cộng 8 đoạn quảng cáo có thể được phát sóng.

World Cup 2026 có 104 trận đấu. Theo phép tính dựa trên số lượng khoảng nghỉ, Fox có thể bán tới 832 suất quảng cáo chỉ trong thời gian cầu thủ uống nước. Nếu giá trung bình đạt 300.000 USD mỗi suất, doanh thu ước tính là 249,6 triệu USD. Con số này có thể vượt 332 triệu USD nếu mức giá trung bình tăng lên 400.000 USD.