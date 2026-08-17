Vì sao đội tuyển Việt Nam chưa thể kê cao gối ngủ tại Mỹ Đình?

Dù để thua 0-2 ngay tại sân nhà Kuala Lumpur, Malaysia vẫn cho thấy khả năng tạo đe dọa với đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vì vậy không thể chủ quan ở trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8 này.

Malaysia đã nhiều thời điểm khiến đội tuyển Việt Nam đặc biệt khó khăn (ảnh Hữu Phạm)

Bỏ qua yếu tố sân cỏ Kuala Lumpur, Malaysia rõ ràng đã có nhiều thời điểm khiến đội tuyển Việt Nam thực sự khó khăn. Dù vắng nhiều cầu thủ quan trọng, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe đã chơi rất kiên cường và tạo nên những miếng tấn công nguy hiểm bên hành lang cánh.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam có lúc đã để đối phương xuyên thủng, đặt khung thành Patrik Lê Giang vào cảnh báo động. Các CĐV Việt Nam trên sân Kuala Lumpur đã trải qua nhiều tình huống thót tim.

Nếu một trong số các pha dứt điểm của Malaysia ở hiệp 1 và đầu hiệp 2 chính xác hơn, tình thế có thể đã khác. Malaysia sở hữu một số cầu thủ có tốc độ cực tốt khiến cho các tình huống phản công nhanh trở nên đặc biệt nguy hiểm. Họ cũng có khả năng đột phá mạnh mẽ, khiến hậu vệ Việt Nam vất vả xoay trở cản phá.

Nguyễn Xuân Son tạo nên sự khác biệt trên hàng công đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển Việt Nam chỉ hơn đối thủ ở sự kiên nhẫn, chủ động về mặt chiến thuật và khả năng chớp thời cơ. Có rất ít cơ hội các học trò của ông Kim Sang-sik tạo ra trên sân Kuala Lumpur nhưng trong số đó, 1 lần đã được Nguyễn Xuân Son tận dụng thành công và đó là quá đủ để mở ra chiến thắng.

Sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch cũng là yếu tố khác khiến đội tuyển Việt Nam trội hơn các đối thủ ở khu vực. Ở bàn mở tỷ số, Xuân Son đã cho thấy khả năng bay rướn cực tốt và đánh đầu dũng mãnh hiếm tiền đạo Đông Nam Á nào có thể thực hiện được.

Dù chưa hoàn toàn trở lại phong độ đỉnh cao sau chấn thương, Xuân Son vẫn tạo nên sức ép lớn với các hàng thủ đối phương nhờ tốc độ, khả năng hoạt động trong không gian rộng và sức mạnh tì đè, dứt điểm bằng cả đầu và chân.

Malaysia chơi kiên cường dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe (ảnh Hữu Phạm)

Dĩ nhiên khi trở về sân nhà Mỹ Đình, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có điểm tựa để chơi bóng mạnh dạn và chủ động hơn nữa, đặc biệt khi đã có "vốn" khá dày. Nhưng những gì Malaysia thể hiện ở trận lượt đi cho thấy họ không dễ bỏ cuộc và vẫn có khả năng tạo gây nguy hiểm.