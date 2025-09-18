Vì sao Đặng Thị Hồng bóng chuyền bị cấm thi đấu?

Câu chuyện xoay quanh trường hợp vận động viên bóng chuyền trẻ Đặng Thị Hồng đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thể thao Việt Nam những ngày qua. Dù không có kết luận chính thức nào về giới tính, cô gái sinh năm 2005 vẫn bị cấm thi đấu trong các giải quốc nội, sau khi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) ra án phạt đình chỉ.

Tháng 9/2025, FIVB bất ngờ thông báo cấm Đặng Thị Hồng tham dự giải bóng chuyền U21 thế giới tại Indonesia, với lý do "không đủ điều kiện thi đấu". Thông báo này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao bởi Hồng vốn là gương mặt trẻ nổi bật, từng khoác áo tuyển U20 Việt Nam và được đánh giá là nhân tố sáng giá cho tương lai.

Đặng Thị Hồng đã bị cấm thi đấu các giải trong nước tuy nhiên phía CLB chủ quan và LĐ bóng chuyền Việt Nam tạo điều kiện để nữ VĐV được đi học để trở thành HLV

Điều đáng chú ý là, trong toàn bộ quyết định từ FIVB, không có bất kỳ dòng nào khẳng định Hồng vi phạm quy định giới tính hay gian lận hồ sơ. Lý do "không đủ điều kiện" được đưa ra một cách chung chung, không đi kèm giải thích chi tiết.

Sau khi FIVB đưa ra án phạt, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) lập tức ban hành quyết định tương ứng, cấm Đặng Thị Hồng tham gia tất cả giải đấu do VFV tổ chức và quản lý. Theo VTC News, đại diện VFV cho biết, dù bản thân liên đoàn cũng đặt ra nhiều dấu hỏi, nhưng vẫn buộc phải tuân thủ án phạt của cơ quan quốc tế.

"VFV chỉ là thành viên, nên khi FIVB đã có quyết định thì chúng tôi phải chấp hành. Nếu không, các giải đấu trong nước có thể bị ảnh hưởng uy tín và tư cách thành viên của Việt Nam cũng bị đe dọa", đại diện VFV chia sẻ.

Quyết định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được đưa ra dựa trên án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tại giải U21 thế giới 2025 diễn ra ở Indonesia tháng trước. FIVB xác định một vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam (không công bố danh tính ở thời điểm đó) không đủ điều kiện tham dự giải.

Theo thông tin từ VFV, FIVB đã áp dụng nhiều hình thức kiểm tra tư cách vận động viên, bao gồm xem xét giấy khai sinh, xét nghiệm ADN, xét nghiệm hormone… Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ FIVB chưa từng ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, tiêu chuẩn hay cách thức áp dụng các xét nghiệm này, nhưng vẫn đưa ra quyết định cấm thi đấu. Chính vì vậy, VFV đã gửi văn bản kiến nghị, đề nghị FIVB làm rõ quy trình và có hướng dẫn minh bạch để các liên đoàn thành viên thực hiện. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, chưa có phản hồi chính thức.