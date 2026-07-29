Vì sao Chelsea quyết chiêu mộ hai 'lão tướng' Welbeck và Henderson?

Tưởng như sẽ tiếp tục đặt cược vào dàn sao trẻ sau khi chiêu mộ tiền đạo cánh 23 tuổi Morgan Rogers song những ngày qua Chelsea lại bất ngờ nhắm đến hai cựu binh Danny Welbeck và Jordan Henderson. Phải chăng họ đã cạn tiền, hay vì lý do gì khác?

Cú “xoay trục” chuyển nhượng bất ngờ

Chelsea đang nổi lên là ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành chữ ký Jordan Henderson theo dạng chuyển nhượng tự do, đồng thời xúc tiến phương án đưa Danny Welbeck rời Brighton. Nếu cả hai thương vụ được hoàn tất, đây sẽ là bước ngoặt đáng chú ý dưới thời tân HLV Xabi Alonso .

HLV Alonso đang rất muốn đưa về hai "lão tướng" Welbeck (trái) và Henderson (giữa).

Kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản Chelsea năm 2022, đội bóng thành London đã bị ám ảnh bởi việc tích lũy tài năng trẻ. Ngay cả những bản hợp đồng giàu kinh nghiệm hơn mà họ mua về như Marc Cucurella, Moises Caicedo hay Pedro Neto cũng đều đang ở độ tuổi phát triển mạnh nhất của sự nghiệp. Nói cách khác, họ xây dựng mọi thứ cho tương lai.

Chính vì vậy, việc Chelsea đồng thời theo đuổi Henderson, 36 tuổi, và Welbeck, sẽ bước sang tuổi 36 vào tháng 11, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cách làm bóng đá của CLB này trong vài năm qua.

Nhưng thực ra, sự thay đổi ấy không phải ngẫu nhiên. Cuối mùa giải trước, Chelsea bộc lộ nhiều vấn đề về bản lĩnh và khả năng kiểm soát những thời điểm khó khăn. Đội bóng nhiều lần đánh rơi lợi thế trong các trận đấu quan trọng, đồng thời thiếu sự ổn định về tâm lý và tính tổ chức.

Những tín hiệu từ ban lãnh đạo cũng như ban huấn luyện sau khi mùa giải khép lại cho thấy Chelsea nhận ra cần điều chỉnh chiến lược chuyển nhượng. Thay vì chỉ tập trung vào tiềm năng phát triển, họ muốn bổ sung những cầu thủ đã được kiểm chứng, có khả năng tạo ảnh hưởng ngay lập tức cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ.

Tân HLV trưởng Xabi Alonso được cho là nhân tố quan trọng thúc đẩy định hướng mới này. Trong quá trình xây dựng Bayer Leverkusen trước đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thường kết hợp những cầu thủ trẻ với các gương mặt giàu kinh nghiệm để tạo nên sự cân bằng cho đội hình.

Điều Chelsea tìm kiếm không chỉ là chuyên môn

Ở góc nhìn đầu tiên, Henderson và Welbeck đều là những cầu thủ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Tuy nhiên, Chelsea dường như không xem tuổi tác là yếu tố quyết định.

Jordan Henderson là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất Premier League hiện nay. Sau nhiều năm làm đội trưởng Liverpool, tiền vệ người Anh tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh trong màu áo Brentford. Mùa giải vừa qua, anh có 32 lần ra sân tại Premier League, trong đó có 22 trận đá chính.

Henderson là cầu thủ có tố chất lãnh đạo rất mạnh mẽ.

Quan trọng hơn, Henderson luôn được đánh giá rất cao về khả năng dẫn dắt phòng thay đồ. Từ các HLV đến đồng đội, nhiều người đều nhấn mạnh ảnh hưởng của anh đối với tinh thần tập thể và tiêu chuẩn tập luyện. Chính những phẩm chất này được cho là điều Chelsea còn thiếu trong giai đoạn đội hình ngày càng trẻ hóa.

Danny Welbeck cũng mang đến giá trị tương tự. Tiền đạo trưởng thành từ Manchester United vừa trải qua hai mùa giải ghi bàn hiệu quả nhất trong sự nghiệp tại Premier League. Riêng mùa trước, Welbeck ghi 13 bàn tại giải đấu số một nước Anh, thành tích tốt nhất của anh trong 18 mùa giải thi đấu ở Premier League.

Welbeck còn là cái tên không xa lạ với Chelsea. Trong 17 lần chạm trán đội bóng thành London tại Premier League, anh ghi 7 bàn và có 2 pha kiến tạo, một thành tích cho thấy tiền đạo này vẫn biết cách tạo ra khác biệt trong những trận cầu lớn.

Với Chelsea, điều hấp dẫn ở Welbeck không chỉ nằm ở những bàn thắng. Anh được đánh giá là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp, chấp nhận vai trò trong tập thể, luôn duy trì cường độ làm việc cao và có thể trở thành tấm gương cho các tiền đạo trẻ đang phát triển.

Ở tuổi 35, Welbeck vẫn ghi được 13 bàn cho Brighton ở Premier League mùa trước.

Nhìn rộng hơn, Alonso dường như đang cố gắng tái tạo thứ bản lĩnh từng giúp Chelsea thành công trong quá khứ. Sau khi Thiago Silva rời đội, khoảng trống về vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ ngày càng lộ rõ. Những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng vẫn xuất hiện liên tục, nhưng kinh nghiệm và khả năng giữ sự ổn định ở các thời điểm khó khăn lại không dễ tìm thấy.

Thay đổi chiến lược nhưng không đổi lộ trình

Việc Chelsea theo đuổi Henderson và Welbeck không đồng nghĩa họ từ bỏ chiến lược phát triển cầu thủ trẻ.

Song song với hai mục tiêu giàu kinh nghiệm, đội bóng vẫn tiếp tục đầu tư vào những gương mặt trẻ hoặc đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Morgan Rogers mang đến nguồn năng lượng mới trên hàng công, Maxence Lacroix được kỳ vọng gia cố hàng thủ, còn Marco Palestra đại diện cho định hướng đầu tư dài hạn mà BlueCo vẫn kiên trì theo đuổi.

Điều khác biệt nằm ở chỗ Chelsea dường như không còn muốn đặt toàn bộ kỳ vọng vào sức trẻ. Đó cũng là bài học mà mùa giải trước để lại. Một tập thể nhiều tài năng chưa chắc đủ sức cạnh tranh nếu thiếu những cầu thủ từng trải để giữ nhịp trận đấu, duy trì tiêu chuẩn tập luyện và truyền sự bình tĩnh khi áp lực tăng cao.

Dĩ nhiên, nếu Henderson và Welbeck cập bến Stamford Bridge, Chelsea cũng sẽ phải giải quyết bài toán nhân sự. Đội bóng hiện sở hữu nhiều tiền vệ và tiền đạo, trong khi mùa giải tới số trận thi đấu không quá dày đặc. Điều đó đồng nghĩa sẽ có những cầu thủ phải ra đi để nhường chỗ cho các tân binh.

Ngoài ra, ban huấn luyện The Blues cũng cần tính toán hợp lý nhằm tránh việc hai cựu binh vô tình cản trở cơ hội phát triển của lớp cầu thủ trẻ. Với độ tuổi hiện tại, Henderson và Welbeck khó có thể trở thành lời giải lâu dài, nhưng hoàn toàn có thể đóng vai trò cầu nối trong quá trình Chelsea tìm lại sự cân bằng.

HLV Alonso cũng sẽ phải sắp xếp lại lực lượng nếu đón Welbeck và Alonso về Stamford Bridge.

Chưa rõ hiệu quả của bước chuyển hướng này tới đâu, nhưng ít nhất thì chiến lược mới cũng sẽ giúp Chelsea dễ dàng hơn trong việc cân đối thu chi, tránh vi phạm luật Công bằng tài chính.

Sau khi đã chi 117 triệu bảng mua tiền vệ Morgan Rogers và sắp “ném” thêm 52 triệu bảng để đưa về hậu vệ Maxence Lacroix, đội chủ sân Stamford Bridge không thể “vung tay quá trán” được nữa. Trong bối cảnh đó, Welbeck - với giá thị trường chỉ khoảng 3 triệu bảng, và Henderson - người có thể được Brentford cho ra đi miễn phí, là những khoản đầu tư rất hợp lý về mặt tài chính.

Vì thế, nếu hai thương vụ kể trên hoàn tất, bài toán lớn nhất với HLV Xabi Alonso không nằm ở việc khai thác chuyên môn, mà nằm ở cách biến kinh nghiệm của họ thành chất xúc tác cho một tập thể trẻ đang trên hành trình khẳng định bản sắc cho đội bóng.