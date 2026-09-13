Vì sao CĐV Man United phản đối CLB trước derby Manchester?

Trong không khí sục sôi của trận derby, và dù Man United đang vươn lên mạnh mẽ dưới thời HLV Michael Carrick, vẫn có một vết nứt âm thầm nhưng sâu sắc đang rộng mở.

Nhóm người hâm mộ "The 1958" đã phát động một cuộc diễu hành phản đối ôn hòa trước giờ bóng lăn, bắt đầu từ một quán rượu gần Old Trafford.

Pháo đài kiêu hãnh giữa mùa thu Manchester

Khi những cơn mưa muộn của Manchester phủ lên mái cao Old Trafford, sân vận động huyền thoại này hiện lên như một pháo đài sừng sững và kiên cố. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, "Nhà hát của những giấc mơ" đã tìm lại thứ uy nghiêm vốn có trong năm 2026 với 9 chiến thắng trong 10 trận Ngoại hạng Anh gần nhất.

Với hiệu suất tích lũy trung bình 2,7 điểm mỗi trận sân nhà – cao hơn cả Arsenal lẫn Manchester City – đoàn quân của Carrick đã biến nơi đây thành điểm tựa vững chắc nhất giải đấu. Thất bại 1-2 trước Leeds United hồi tháng 4 chỉ như một nốt trầm hiếm hoi trong chuỗi phong độ thăng hoa tại sào huyệt Quỷ đỏ.

Thành công ấy mang đậm dấu ấn cá nhân của thủ quân Bruno Fernandes. Ở tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng vai trò như nhịp đập trái tim của đội bóng với 10 đường kiến tạo cùng 5 bàn thắng qua 10 trận đấu trên sân nhà, đỉnh cao là cú hat-trick rực rỡ trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich.

Bên cạnh Bruno, sự thăng hoa của Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và khả năng săn bàn bén nhọn của Benjamin Sesko – người ghi trung bình một bàn thắng sau mỗi 70,8 phút – đã giúp hàng công Quỷ đỏ bùng nổ với 26 pha lập công. Mặc dù hàng phòng ngự vẫn để lọt lưới 13 bàn và bộc lộ không ít sơ hở, sức mạnh tấn công mãnh liệt tại Old Trafford vẫn đủ sức san lấp những nỗi lo chuyên môn.

Còn hơn thế. Trận derby Manchester thứ 199 được mô tả là sự đối nghịch bản sắc. Nếu phía Man City, tân binh 116 triệu bảng Elliot Anderson đang hòa nhập nhanh chóng dưới thời HLV Enzo Maresca đại diện cho một mùa Hè mua sắm rầm rộ, thì phía bên kia, Kobbie Mainoo là chứng nhân của Man United đang tìm lại căn tính của mình khi khai phá các tiềm năng do chính mình tạo ra, không còn vất vả với việc mua sắm.

Man City vẫn “ồn ào”, còn thì Man United đang thể hiện sự tĩnh lặng nhưng đầy sức mạnh.

Ở tuổi 21, Mainoo, người được Harry Maguire trìu mến gọi là "quái vật tuyến giữa", đang tìm thấy thanh xuân của mình sau khi được HLV Carrick giải phóng khỏi các sơ đồ chiến thuật. Lối chơi thanh thoát nhưng vô cùng điềm tĩnh của Mainoo đã giúp anh trở thành mắt xích không thể thay thế trong hệ thống của Carrick.

Khoảng lặng bên ngoài



Nhưng Man United chưa bao giờ thôi phức tạp. Một vết nứt âm thầm nhưng sâu sắc đang rộng mở giữa ban lãnh đạo và chính cộng đồng CĐV trung thành của họ. Nhóm người hâm mộ "The 1958" đã phát động một cuộc diễu hành phản đối ôn hòa trước giờ bóng lăn.

Nguồn cơn của làn sóng bất bình mới nhất bắt nguồn từ chiến dịch siết chặt quản lý và chống nạn vé “chợ đen”. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ thông báo đã cấm 685 tài khoản thành viên mua vé mùa, đưa ra án phạt cảnh cáo đối với 464 trường hợp do phát hiện các dấu hiệu truy cập bất thường từ nhiều thiết bị khác nhau. Tuy nhiên, quy trình xử lý này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Trong một tuyên bố chung, đại diện của 6 nhóm CĐV lên tiếng cay đắng rằng những người hâm mộ lâu năm – những người đã đồng hành cùng CLB suốt hàng thập kỷ qua nhiều thế hệ gia đình – đang bị đối xử như những "nghi phạm" mà không có quy trình minh bạch. Nhóm "The 1958" khẳng định không ai nên bị tước đi quyền đến sân mà không được cung cấp bằng chứng rõ ràng hay cơ hội tự bảo vệ mình.

Man United cho biết ngoài các hình phạt và cảnh cáo, họ đã xác định 1.617 tài khoản cần được xem xét thêm do "hoạt động bất thường". Vụ việc này là chương mới nhất trong mối quan hệ rạn nứt giữa câu lạc bộ và người hâm mộ, bên cạnh những bất mãn lâu dài về quyền sở hữu của nhà Glazer, vốn đã rút cạn nguồn lực và để lại khoản nợ gần 1,3 tỷ bảng.