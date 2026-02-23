Vì sao cặp đôi trượt băng Nhật Bản hot rần rần, gây chấn động tại Olympic?

Màn lội ngược dòng chấn động tại Milano-Cortina

Bước vào kỳ Olympic 2026 với vị thế là niềm hy vọng số một, "bộ đôi Riku-Ryu" đã khiến người hâm mộ thót tim khi mắc sai lầm hiếm gặp ở phần thi ngắn, rơi xuống vị trí thứ 5. Khoảng cách điểm số khá xa với nhóm dẫn đầu khiến hy vọng vàng tưởng chừng như vụt tắt.

Tuy nhiên, trong đêm thi chung kết nội dung tự do ngày 16/2, cả hai đã tạo nên một màn trình diễn "không tưởng". Trên nền nhạc đầy cảm xúc, họ thiết lập kỷ lục thế giới mới với 158,13 điểm ở phần thi tự do, đạt tổng điểm 231,24. Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Ryuichi Kihara đã quỳ xuống sân băng bật khóc nức nở – những giọt nước mắt trút bỏ mọi áp lực và mặc cảm của một vận động viên từng bị coi là "hết thời".

Ryuichi Kihara khóc nức nở (Ảnh: UPI-Yonhap)

Nhà vô địch từng đi phát giày thuê

Để có được vinh quang hôm nay, Ryuichi Kihara đã phải đi qua những ngày tháng tăm tối nhất. Sau hai kỳ Olympic 2014 và 2018 không thành công, cộng thêm chấn thương vai và chấn động não nghiêm trọng, Kihara từng rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

Năm 2019, ở tuổi 26, anh trở về quê nhà Aichi và chấp nhận làm nhân viên bán thời gian tại một sân băng địa phương để mưu sinh. Thay vì ánh hào quang, Kihara dành thời gian để phát giày trượt cho thuê, trông coi sân tập và làm ca đêm tại khu nhà nghỉ với mức lương ít ỏi như một sinh viên. Anh đã từng chuẩn bị tâm thế để giải nghệ, tin rằng mình không có duyên với nội dung đôi.

Bước ngoặt xảy đến vào tháng 6/2019, khi HLV Bruno Marcotte gợi ý Kihara thử trượt với Riku Miura – một vận động viên trẻ kém anh 9 tuổi. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, sự kết nối kỳ lạ đã xảy ra. Kihara nhớ lại khoảnh khắc đó như có "luồng điện chạy qua người" – anh đã tìm thấy người đồng đội thực sự của đời mình.

Cặp đôi VĐV truyền cảm hứng toàn cầu (Ảnh: IGNV)

Vì sao cặp đôi này lại "hot" đến vậy?

Sức hút của Riku-Ryu không chỉ nằm ở huy chương, mà còn ở những yếu tố đặc biệt: Kihara mạnh mẽ về thể chất nhưng dễ xúc động, thường xuyên bật khóc sau bài thi. Ngược lại, Miura nhỏ nhắn nhưng lại là chỗ dựa tinh thần bản lĩnh, luôn mỉm cười trấn an đàn anh mỗi khi gặp sự cố. Nhật Bản vốn là cường quốc trượt băng đơn nhưng luôn yếu ở nội dung đôi. Riku-Ryu đã chứng minh người Nhật có thể thống trị nội dung đòi hỏi sức mạnh và sự phối hợp phức tạp nhất này. Khán giả phát cuồng vì câu chuyện một người làm thuê ở sân băng trở thành nhà vô địch Olympic. Đó là kịch bản truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất của thể thao hiện đại.

Màn trình diễn của cặp đôi VĐV Nhật Bản (Ảnh: The New York Time)

Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcotte, cặp đôi thăng tiến thần tốc từ hạng 7 Olympic 2022 đến hai chức vô địch thế giới (2023, 2025). Tấm HCV tại Milano-Cortina 2026 chính là mảnh ghép cuối cùng để họ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý nhất của đời vận động viên.