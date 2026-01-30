Vì sao bóng đá Việt Nam hợp với các HLV Hàn Quốc?

Ấn phẩm này viết: “ Bóng đá Việt Nam không ngừng đạt được những thành tích đáng kể. U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games 33 và mới nhất là giành vị trí thứ ba tại Giải U23 châu Á sau khi đánh bại Hàn Quốc.

Kết quả này, cùng với vị trí á quân của Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo, đã cho thấy tác động tích cực của các HLV Hàn Quốc đối với bóng đá Việt Nam. Thành công của hai HLV này có thể được lý giải nhờ cách họ thay đổi trong tư duy các cầu thủ. Trước khi Park Hang-seo tiếp quản, các cầu thủ Việt Nam thường kém tự tin, nhưng ông Park đã truyền cho họ sự tự tin, khai phá tiềm năng của họ. Tinh thần này vẫn được duy trì ngay cả sau khi Kim tiếp quản.

Các HLV Hàn Quốc đề ra lịch trình huấn luyện nghiêm ngặt. Họ đã chấn chỉnh thái độ của các cầu thủ và cải thiện đáng kể kỹ năng làm việc tập thể. HLV Hàn Quốc ưu tiên vào lối chơi tập thể hơn là phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân của từng cầu thủ”.

HLV Kim Sang-sik rất được lòng các cầu thủ Việt Nam

Thêm một yếu tố giúp các HLV như Park Hang-seo hay Kim Sang-sik thành công ở Việt Nam là họ rất linh hoạt trong chiến thuật, không đem “bài tủ” của mình áp đặt một cách cứng nhắc lên các đội bóng.

“Các HLV Hàn Quốc không áp đặt triết lý của riêng họ một cách đơn điệu. Thay vào đó, họ sử dụng các chiến thuật linh hoạt phù hợp với đặc điểm của các cầu thủ Việt Nam. Và họ đã thành công. Thời HLV Hàn Quốc, các đội tuyển Việt Nam vận hành dựa trên sự phối hợp phòng ngự và chuyển đổi nhanh chóng giữa tấn công và phòng thủ, thay vì chiến thuật luân chuyển bóng phức tạp”.

Và cuối cùng, Special Times nhấn mạnh rằng sự tương đồng về văn hóa cũng là một yếu tố quan trọng giúp chiến lược gia Hàn Quốc hợp với bóng đá Việt Nam hơn các đồng nghiệp châu Âu.

“Không giống như HLV châu Âu làm việc ở Đông Nam Á, các HLV Hàn Quốc rất đề cao sự hiểu biết về văn hóa châu Á và khả năng duy trì giao tiếp với các cầu thủ. Mặc dù nghiêm khắc, các HLV tiếp cận các cầu thủ với thái độ thân thiện, chiếm được lòng tin và gây dựng mối quan hệ tốt đẹp, từ đó giúp họ đạt được hiệu suất tối ưu trong tập luyện và thi đấu”.