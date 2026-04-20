Vì sao Beckham là huyền thoại MU nhưng con trai lại mê Arsenal?

Trong thế giới bóng đá, tình yêu dành cho một đội bóng thường có "gen di truyền". Thế nhưng, tại gia đình của David Beckham, dù Beckham là biểu tượng bất diệt của Manchester United thì cậu con trai thứ Romeo Beckham lại là một cổ động viên nhiệt thành của đối thủ truyền kiếp Arsenal.

Mới đây, trong buổi trò chuyện trên podcast của người đồng đội cũ Rio Ferdinand, David Beckham đã lần đầu trải lòng về nguồn cơn khiến ông thất bại trong việc hướng con trai đi theo con đường của "Quỷ đỏ". Mọi chuyện bắt nguồn từ một sự tình cờ đầy trớ trêu khi Romeo còn nhỏ.

Theo lời kể của Beckham, khi hai cha con đang ở London, cậu bé Romeo đã thủ thỉ muốn đi xem một trận bóng đá. Sau khi kiểm tra lịch thi đấu, Beckham nhận ra Arsenal là đội duy nhất đá sân nhà vào cuối tuần đó. Vì chiều con, ông buộc phải đưa Romeo đến sân Emirates, với hy vọng chỉ là một buổi xem bóng đá giải trí thông thường.

Beckham là huyền thoại MU nhưng con trai thích Arsenal (Ảnh: Getty)

Sự tiếp đón "ngoài sức tưởng tượng"

Tuy nhiên, kế hoạch giữ kín sự riêng tư của Beckham đã phá sản hoàn toàn trước sự hiếu khách của đội bóng thành London. Arsenal đã dành cho cha con huyền thoại sự chào đón nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

"Các cầu thủ tiến lại gần, tặng áo đấu và ký tặng khăn cho nó. Bản thân tôi nghĩ thế là xong rồi," Beckham ngậm ngùi nhớ lại. Sự tinh tế của câu lạc bộ, từ những chiếc khăn len cho đến việc cho phép Romeo tiếp xúc với các ngôi sao, đã ngay lập tức chiếm trọn trái tim cậu bé.

Dù sau đó Beckham đã nỗ lực tìm mọi cách để "xoay chuyển" tâm trí con trai hướng về Old Trafford, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Ông thừa nhận: "Tôi đã phải ủng hộ 'Pháo thủ' suốt cả thời thơ ấu của nó chỉ vì con".

Câu chuyện không dừng lại ở sự yêu thích nhất thời. Romeo Beckham lớn lên và trở thành một fan chính hiệu. Cậu thường xuyên xuất hiện trên khán đài sân Emirates và không ngần ngại đăng tải những tấm hình trêu chọc người cha nổi tiếng mỗi khi Arsenal đánh bại Manchester United.

Thực tế, cả ba cậu con trai nhà Beckham là Brooklyn, Romeo và Cruz đều từng có thời gian tập luyện tại học viện Hale End của Arsenal thay vì Carrington của Man Utd. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của môi trường sống tại London và cách làm bóng đá trẻ tâm lý của Arsenal đã thực sự "vượt mặt" huyền thoại MU trong chính gia đình mình.