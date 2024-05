Vì sao Ánh Viên hủy hẹn thực hiện thử thách bơi ở sông Hồng?

Tối 10/5, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xác nhận không tham gia thử thách bơi sông Hồng với “Bệu Bé Bỏng" như đã tuyên bố trước đó. “Tiểu tiên cá" gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ thông qua mạng xã hội:

“Xin chào tất cả các bạn. Thực sự Viên rất là xin lỗi khi phải thông báo rằng Viên sẽ phải huỷ buổi bơi giao lưu cùng anh Bệu tại sông Hồng. Viên rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi trong một tuần qua", cựu vô địch SEA Games chia sẻ.

Ánh Viên rút lui không tham gia thử thách bơi sông Hồng với "Bệu Bé Bỏng".

Theo Ánh Viên, lý do cô hủy kế hoạch này là vấn đề tổ chức và đảm bảo an toàn. Cựu tuyển thủ quốc gia 27 tuổi để ngỏ khả năng thực hiện thử thách bơi ở sông Hồng trong tương lai, khi có đầy đủ phương án tổ chức đảm bảo an toàn và đáp ứng các quy định của pháp luật.

"Viên cảm thấy thử thách này không thực sự an toàn cho tất cả mọi người khi tham gia ở sông Hồng. Thứ hai là Viên sợ mọi người tập trung đông quá sẽ gây mất trật tự và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Những tình huống xấu sẽ xảy ra mà mình không thể biết trước được nếu tập trung quá đông. Môi trường sông nước rất nguy hiểm.

Một lần nữa Viên xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn cũng như anh Bệu. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, ủng hộ Viên trong thời gian qua", Ánh Viên viết.

Thử thách giữa Ánh Viên và "Bệu bé bỏng" gây chú ý trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, Ánh Viên khiến cộng đồng mạng xôn xao khi nhận lời tham gia thử thách thi bơi vượt sông Hồng với chủ tài khoản Tik Tok "Bệu Bé Bỏng". Ánh Viên và "Bệu Bé Bỏng" hẹn nhau thực hiện thử thách vào ngày 13/5.

“Bệu bé bỏng" là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội có hơn 300.000 lượt theo dõi, với hoạt động tập luyện và bơi ở sông Hồng. Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống hàng ngày, về thể thao trên tài khoản Tik Tok.

Hồi tháng 3 vừa qua, Ánh Viên cũng từng có cuộc giao lưu bơi sông Hồng với Khánh "Barbarian"- người từng từng gây chấn động bằng việc hoàn thành chặng bơi dài kỷ lục 200 km.