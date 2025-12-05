Vị hôn thê của Ronaldo diện bikini đỏ khoe body “bốc lửa" sau khi chốt địa điểm siêu đám cưới, visual "rich mom" đỉnh chóp

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez - lại khiến mạng xã hội "bấn loạn" khi tung loạt ảnh bikini đỏ rực, khoe body nuột nà trên bãi biển ngay sau khi cặp đôi chốt xong địa điểm cho siêu đám cưới mùa hè năm sau.

Georgina diện bikini hai mảnh, đội mũ lưỡi trai trắng, chạy tung tăng giữa bãi biển như bước ra từ poster phim. Trong album ảnh mới, nàng mẫu 31 tuổi còn khéo khoe bộ sưu tập túi Hermès khủng và khoảnh khắc ôm ấp các con trên máy bay riêng - vibe "rich mom" chưa bao giờ sai.

Kèm loạt ảnh, Georgina viết dòng chú thích đầy tâm linh: "Người sống hết mình cho cuộc sống, người mơ mộng về những giấc mơ và mãi mãi biết ơn Chúa…" - vừa sang vừa thơ.

Chuyện tình 9 năm đi đến cái kết trong mơ

Georgina - cô gái gốc Argentina - Tây Ban Nha - đã bên cạnh CR7 từ năm 2016 khi anh còn chơi cho Real Madrid. Sau 9 năm đồng hành và công bố đính hôn hồi tháng 8, cả hai cuối cùng cũng bước vào lễ đường.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, đám cưới của họ sẽ diễn ra theo nghi thức Kitô giáo tại quê nhà Madeira, ngay sau World Cup 2026. Lễ thành hôn được tổ chức ở Nhà thờ Funchal và tiệc cưới hoành tráng tại một khách sạn sang trọng gần nơi Ronaldo sinh ra - đúng kiểu "trở về nơi tất cả bắt đầu".

Lời cầu hôn 1h sáng, không chuẩn bị nhưng "chạm tim"

Ronaldo từng kể với Piers Morgan về màn cầu hôn "không lãng mạn kiểu phim ảnh" nhưng lại cực chân thật:

Anh tặng chiếc nhẫn 1,5 triệu bảng lúc… 1h sáng, đúng lúc hai cô con gái bất ngờ chạy vào và hô to: "Bố ơi, bố đang cầu hôn mẹ đúng không?".

Bị con bắt quả tang, CR7 chốt luôn: "Đây là thời điểm đúng". Không kịp quỳ gối hay chuẩn bị speech, nhưng với anh, đó là khoảnh khắc đẹp nhất vì "Gio là người phụ nữ của đời tôi".





Gia đình sau cơn bão mất mát

Ronaldo hiện có 5 người con: Cristiano Jr., cặp song sinh Eva - Mateo (sinh nhờ mang thai hộ), Alana Martina và Bella Esmeralda - hai con gái chung với Georgina. Năm 2022, cả hai từng trải qua nỗi đau mất đi bé trai Angel khi vừa chào đời.

CR7 chia sẻ: biến cố ấy khiến họ càng gắn bó: "Trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, bạn vẫn phải gặp nhau, phải cùng vượt qua. Tôi thấy mình học được nhiều điều và trân trọng cuộc sống hơn". Anh gọi con gái út hiện 3 tuổi là "nữ hoàng của gia đình" - nguồn năng lượng khiến cả nhà hồi sinh.

Đám cưới thế kỷ đang đến gần

Dù là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, Georgina lại không thích tiệc tùng linh đình. Ronaldo tôn trọng điều đó, khẳng định lễ cưới sẽ ấm cúng, riêng tư nhưng chắc chắn không kém phần sang trọng.

Visual bùng nổ, chuyện tình dài hơi, drama - hạnh phúc đủ cả… Georgina & Ronaldo hứa hẹn sẽ tạo nên một trong những đám cưới được chú ý nhất năm 2026!