Vì cáo buộc hiếp dâm, sao Man City bị tống vào nhà tù khét tiếng nhất nước Anh

Theo giới truyền thông Anh, vì lo ngại cho sự an toàn của Benjamin Mendy, cảnh sát đã quyết định chuyển hậu vệ thuộc biên chế Manchester City sang nhà tù Strangeways, nơi giam giữ những tên tội phạm khét tiếng và sở hữu hệ thống an ninh vững chắc nhất xứ sở sương mù.

Sau khi bị cáo buộc tới 7 tội danh "Hiếp dâm", Mendy ban đầu được tạm giam ở nhà tù với mức an ninh hạng B, HMP Altcourse tại Liverpool. Nhưng do cả ngôi sao người Pháp lẫn đồng bị cáo Louis Saha Matturie là những gương mặt quá nổi bật và dễ trở thành mục tiêu tấn công, các nhà chức trách đã quyết định làm giấy chuyển trại cho cả hai sang nhà tù có mức an ninh hạng A, Strangeways tại Manchester vào ngày 23/12.

"Do là người nổi tiếng và bị cáo buộc hiếp dâm, Mendy phải đối mặt với nhiều rắc rối. Những tù nhân khác thường la hét tên của anh ấy trong nhiều tuần để anh ấy không thể ngủ được và gặp vấn đề về tâm lý. Có không ít tù nhân cũng là fan của Man City nhưng họ không thể bảo vệ những người bị cáo buộc phạm tội tình dục", một nguồn tin từ nhà tù HMP Altcourse tiết lộ.

Mendy bị cáo buộc 7 tội danh hiếp dâm liên quan đến 4 phụ nữ, trong đó có một người chưa qua tuổi 18. Vụ việc diễn ra trong suốt 10 tháng qua và được hậu vệ người Pháp thực hiện tại nhà riêng. Trước sự nghiêm trọng của vụ việc, tòa án đã bác đơn tại ngoại của cầu thủ này.



Benjamin Mendy gia nhập Manchester City từ Monaco năm 2017 với giá 52 triệu Bảng. Trong quãng thời gian này, Mendy chủ yếu vướng vào những chấn thương và đóng góp không quá nhiều cho đội chủ sân Etihad.

https://sport5.vn/vi-cao-buoc-hiep-dam-sao-man-city-bi-tong-vao-nha-tu-khet-tieng-nhat-nuoc-anh-2022010518132532.htm?fbclid=IwAR3CNtt23MFqszi2Y2Jmtt9sIk4K1BDcmk6ii6Ghw4dBDTLofLhKoWcSO_k