VFF "xuất chiêu" mới, tuyển nữ Việt Nam thêm động lực hạ Thái Lan, chinh phục ngôi vương Đông Nam Á?

Sau chiến thắng ấn tượng 6-0 trong trận ra quân trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo tại vòng bảng. Các trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 8 với đội tuyển Indonesia và ngày 12 tháng 8 gặp đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cổ vũ từ khán giả, nói rằng: "Thi đấu trên sân nhà sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Tôi cũng mong các CĐV, bao gồm cả người hâm mộ Hải Phòng sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại giải."

Càng có nhiều NHM tới sân cổ vũ, tuyển nữ Việt Nam sẽ càng có thêm động lực chinh phục ngôi vương Đông Nam Á 2025 trên sân nhà.

Để đảm bảo khán giả có thể tiếp cận dễ dàng, VFF đã giữ nguyên mức giá vé rất hợp lý là 50.000 đồng và 100.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua vé không chỉ tại sân mà còn qua các kênh trực tuyến, bao gồm cả website VNPAY và các ứng dụng ngân hàng như Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank và VietBank. Quá trình mua vé qua ứng dụng rất đơn giản: người dùng chỉ cần tải ứng dụng, chọn mục Thể thao, chọn giải đấu và trận đấu, rồi nhập thông tin thanh toán và xác nhận để hoàn tất.

* Để nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ, VFF đã quyết định bổ sung mã QR vào đường link mua vé trực tuyến:

Trận Indonesia – Việt Nam ngày 9/8/2025

Trận Việt Nam – Thái Lan ngày 12/8/2025

Đội trưởng Huỳnh Như cũng thể hiện sự tự tin khi phát biểu: "Mục tiêu của cá nhân tôi cũng như đội tuyển Việt Nam là thi đấu hết mình khi người hâm mộ. Hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ Hải Phòng cũng như CĐV cả nước, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử."

VFF đang nỗ lực không chỉ để tổ chức các trận đấu mà còn tạo dựng một môi trường thân thiện và dễ dàng cho khán giả, góp phần quan trọng vào thành công của giải đấu và sự ủng hộ từ người hâm mộ.