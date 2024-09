VFF từng phải hoãn trận Việt Nam – Thái Lan vì trận mưa lụt lịch sử 16 năm trước

Do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, trận đấu giữa Nga và Thái Lan dự kiến tổ chức vào 20h hôm nay (7/9) buộc phải hủy bỏ. Và đây cũng không phải lần đầu tiên, một giải giao hữu do VFF tổ chức phải điều chỉnh kế hoạch do ảnh hưởng của thời tiết.

Còn nhớ cách đây 16 năm, tại VFF Cup 2008, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã phải lùi lịch lại tới 2 tuần vì mưa lụt.

Tuyển Việt Nam sẽ đấu Thái Lan vào ngày 10/9 tới trong khuôn khổ giải giao hữu Tam hùng do VFF tổ chức.

Năm ấy, VFF tổ chức giải giao hữu Tam hùng với sự tham dự của Việt Nam, Thái Lan và Triều Tiên. Ở 2 trận đấu đầu tiên, tuyển Triều Tiên hòa Việt Nam 0-0, thua Thái Lan 0-2. Vì thế, trận đấu vào tối 1/11/2008 giữa Việt Nam và Thái Lan mang tính quyết định đến chức vô địch VFF Cup năm đó.

Tuy nhiên, từ đêm ngày 30/10/2008, tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ xảy ra trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm (tính đến thời điểm đó). Đợt mưa kéo dài trong nhiều ngày, với lượng mưa vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Phải đến ngày 4/11/2008, nước mới rút dần tuy nhiên nhiều nơi vẫn ngập rất nặng trong ít ngày sau. Đến tận thời điểm hiện tại, đây vẫn là trận lụt được nhiều người dân Hà Nội nhắc lại với những ký ức khó quên.

Vì lý do thời tiết, ban tổ chức VFF Cup 2008 đã ra thông báo lùi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan từ ngày 1/11 sang ngày 16/11.

Trận lụt lịch sử năm 2008 khiến Hà Nội gặp nhiều tổn thất.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan năm đó cũng phải lùi lại 2 tuần.

2 tuần sau, trận đấu được diễn ra tại sân Mỹ Đình. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực và cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Tuyển Thái Lan vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 sau pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm một chạm gọn gàng của của hậu vệ trái Nattaporn Phanrit. Sang hiệp 2, Minh Phương đá phạt điểm rơi chuẩn xác để Việt Thắng đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên đến phút 80, Thái Lan lại vươn lên dẫn trước. Thonglao tạt bóng như đặt từ quả phạt bên cánh phải, tạo điều kiện để Dangda bật cao đánh đầu vào góc cao khung thành tuyển Việt Nam.

Tưởng như tuyển Việt Nam sẽ phải chịu thất bại thì tới phút 88, Minh Phương khiến cả sân Mỹ Đình vỡ òa với cú đá phạt hàng rào chuẩn xác từ sát vòng cấm địa, ấn định tỉ số hòa 2-2 chung cuộc.

Kết quả này giúp tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân VFF Cup 2008, còn Thái Lan lên ngôi vô địch. Tuy nhiên quan trọng hơn, trận hòa này giúp đội quân của HLV Calisto thêm tự tin trước đối thủ Thái Lan, để rồi 5 tuần sau đó cũng tại sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 một cách đầy cảm xúc sau khi vượt qua chính đội tuyển Thái Lan.