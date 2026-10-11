VFF thưởng lớn tuyển U17 nữ Việt Nam vì thành tích vào VCK châu lục

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng cho thành tích đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan 2-0, qua đó giành quyền vào VCK U17 nữ châu Á 2027.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam vào VCK U17 châu Á 2027

Huyền Trang và Hà Vi là 2 cầu thủ lập công cho U17 Việt Nam trong trận đấu diễn ra chiều tối 11/10. Kết quả đưa đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành quyền vào VCK U17 nữ châu Á 2027 với 3 trận toàn thắng.

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực gửi lời chúc mừng, động viên toàn đội. Để ghi nhận nỗ lực của đội tuyển U17 nữ Việt Nam, VFF quyết định thưởng đội 500 triệu đồng.

Trước đó, VFF cũng thưởng động viên đội 400 triệu đồng cho thành tích thắng 2 trận trước Palestine (6-0) và Quần đảo Bắc Mariana (20-0). Kết quả nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam các năm qua khi thường xuyên góp mặt ở VCK các giải châu lục.