VFF ra thông điệp “cứng rắn”, vụ sai Quốc kỳ vẫn chưa xong dù Thái Lan sang tận nơi xin lỗi?

Chiều 29/10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025. Đây là sự cố khiến dư luận Việt Nam phản ứng mạnh trong nhiều ngày qua vì liên quan trực tiếp đến biểu tượng quốc gia.

Tại buổi làm việc, phía FAT đã trao thư xin lỗi chính thức từ Chủ tịch Nualphan Lamsam gửi tới VFF. Trong thư, FAT bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, thừa nhận lỗi hoàn toàn thuộc về khâu tổ chức và khẳng định đây là “lỗi vô ý, mang tính con người”, không có bất kỳ dụng ý nào thiếu tôn trọng Việt Nam. Đại diện FAT cũng cho biết họ đã rút kinh nghiệm nghiêm túc và cam kết rà soát quy trình để tránh lặp lại sự cố tương tự.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee, người được cho là có vai trò giám sát và bảo đảm tính khách quan trong quá trình FAT giải trình. Sau khi lắng nghe phía Thái Lan trình bày, đại diện VFF ghi nhận tinh thần thiện chí, đồng thời đánh giá cao việc FAT cử đoàn sang Việt Nam trực tiếp xin lỗi – một động thái cho thấy sự cầu thị và tôn trọng đối tác.

Phó Chủ tịch FAT gửi thư xin lỗi đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Tuy nhiên, theo thông tin từ một nhân vật thuộc VFF, việc FAT chủ động xin lỗi không đồng nghĩa vụ việc đã khép lại. Người này khẳng định: “Không phải là VFF chấp nhận hay đồng ý. VFF chỉ tiếp nhận thư xin lỗi.” Như vậy, có thể hiểu rằng VFF vẫn giữ thái độ thận trọng, chỉ coi đây là bước đầu tiên trong tiến trình xử lý vụ việc, chứ chưa có bất kỳ tuyên bố nào về việc chấp nhận lời xin lỗi hay kết thúc vụ việc.

Về phía mình, VFF cũng nhấn mạnh sự cố Quốc kỳ Việt Nam bị hiển thị sai là “một sai lầm nghiêm trọng”, không chỉ đơn thuần là lỗi kỹ thuật mà còn liên quan đến yếu tố biểu tượng và lòng tự tôn dân tộc. Lãnh đạo VFF yêu cầu phía FAT và AFF làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể và có biện pháp khắc phục rõ ràng, tránh để xảy ra sai sót tương tự trong các giải đấu khu vực.

Dù phía Thái Lan đã thể hiện thiện chí bằng cách trực tiếp đến Việt Nam và gửi thư xin lỗi, nhưng phản ứng cứng rắn của VFF cho thấy Liên đoàn có thể không muốn vụ việc chỉ dừng lại ở lời nói. Bằng việc nhấn mạnh “chỉ tiếp nhận” thay vì “chấp nhận”, VFF đang phát đi thông điệp rằng bóng đá Việt Nam cần được đối xử với sự tôn trọng tuyệt đối, nhất là trong các sự kiện mang yếu tố quốc tế và gắn liền với danh dự quốc gia.

Vụ việc vì thế vẫn chưa thể xem là kết thúc. VFF khả năng sẽ tiếp tục làm việc với AFF và FAT để đảm bảo có báo cáo, giải trình cụ thể, đồng thời chờ các biện pháp khắc phục chính thức từ phía Thái Lan. Chỉ khi mọi khâu được minh bạch và xử lý thỏa đáng, việc “chấp nhận lời xin lỗi” mới có thể được tính đến.