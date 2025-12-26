VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu tiêu cực

Theo đó, VFF thông báo phạt 3 triệu 750 nghìn đồng với Trần Quang Duy, Trương Phú Quý; phạt 2,5 triệu đồng với Trần Triệu Duy Khoa, Đinh Duy Báo và Nguyễn Công Thuận. Toàn bộ 5 cầu thủ bị cấm thi đấu đến hết giải U19 Quốc gia vì hành vi "thi đấu không đúng khả năng" và "làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam"

Nguyễn Công Thuận là thủ môn và các cầu thủ còn lại đều tham gia thi đấu trong các trận vừa qua của U19 Bê Tông 26 Gia Lai. Ở vòng loại năm nay, Bê Tông 26 Gia Lai nằm ở bảng C cùng Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Huế.

Nhiều cầu thủ U19 Bê Tông 26 Gia Lai bị cấm thi đấu.

Qua 4 trận thi đấu, Bê Tông 26 Gia Lai chưa có được điểm nào, toàn thua 4 trận với hiệu số -15. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 trận toàn thắng. Một số trận đấu của U19 Bê Tông 26 Gia Lai diễn ra với dấu hiệu bất minh.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: " Đây là một động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của Liên đoàn trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Việc xử lý nghiêm các sai phạm một lần nữa khẳng định thông điệp mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kiên định thực hiện. Điều này được thể hiện rõ qua các quyết định kỷ luật nghiêm khắc tại vòng loại giải U19 Quốc gia 2025/26" .

Trước đây, VFF thường xuyên ra các án phạt nặng với nhiều đội bóng ở giải trẻ do các hành vi thi đấu "không đúng khả năng" làm ảnh hưởng đến kết quả của giải đấu cũng như hình ảnh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.