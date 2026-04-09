VFF muốn tăng ngoại binh ở V.League, CLB phản ứng

Số lượng ngoại binh tăng lên có gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cầu thủ nội?

Theo quy chế cũ, các CLB bóng đá tham dự cả giải VĐQG (V.League) và giải đấu cấp CLB của AFF hoặc AFC sẽ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài. Với các CLB chỉ tham dự V.League, quy chế cho phép đăng ký tối đa 4 ngoại binh và sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên sân tại cùng thời điểm.

Tuy nhiên tại phiên họp BCH mới đây, VFF dự kiến sẽ tăng số lượng ngoại binh các CLB được quyền đăng ký. Theo đó trường hợp CLB tham dự giải VĐQG và các giải của AFF, AFC sẽ được đăng ký tối đa 8 cầu thủ nước ngoài.

Đối với CLB thi đấu các giải VĐQG, con số này là tối đa 5 cầu thủ. Mỗi trận đấu được đăng ký tối đa 5 người, sử dụng tối đa 4 cầu thủ trên sân tại cùng một thời điểm.

SHB Đà Nẵng liệu có đủ tài chính để tham gia cuộc đua ngoại binh ở V.League?

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, quy định mới nói trên của VFF đang gây nên các ý kiến khác nhau. Đại diện CLB Ninh Bình hôm nay cho rằng quy định trên sẽ gây áp lực về tài chính cho các CLB, ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động ổn định, thậm chí có nguy cơ xin rút lui khỏi giải.

Phía Ninh Bình cũng cho biết VFF nên ưu tiên các vấn đề căn cơ như gia tăng nguồn tài trợ, nâng cao nguồn thu, cải thiện chế độ và quyền lợi, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Việc tăng số lượng ngoại binh chỉ nên được xem xét lại khi quy mô V.League thay đổi.

V.League các mùa giải qua chứng kiến nhiều đội bóng mua sắm rầm rộ, tăng cường ngoại binh đáng kể như Thép Xanh Nam Định, CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội, Ninh Bình...Chiều ngược lại, nhiều đội bóng ở hạng dưới đang gặp nhiều khó khăn do tình hình tài chính không thuận lợi.

Trong văn bản lấy ý kiến các CLB, VFF cho biết việc tăng số lượng ngoại binh sẽ giúp nâng cao chất lượng giải, tăng tính cạnh tranh.