VFF mời công an, tổ chức họp nóng với 4 đội bóng Việt Nam vì hành vi thi đấu tiêu cực

Sáng 5/1/2026, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban Phòng, chống tiêu cực trong bóng đá VFF đã tổ chức làm việc với Trưởng đoàn và Huấn luyện viên trưởng các đội bóng U19 nhằm xác minh, làm rõ các hành vi thi đấu thiếu tích cực tại Vòng loại Giải Bóng đá U19 vô địch quốc gia 2025/26.

Buổi làm việc do ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Phòng, chống tiêu cực trong bóng đá VFF chủ trì. Tham dự có Thượng tá Đỗ Văn Thịnh – Cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Phó Trưởng Ban; ông Cao Ngọc Cẩm – Chánh Văn phòng VFF, Ủy viên Thường trực Ban, cùng đại diện các phòng chức năng của VFF.

Đại diện bốn đội bóng U19 tham dự buổi làm việc gồm: U19 Bê tông 26, U19 Luxury Hạ Long, U19 Hoài Đức và U19 Đào Hà.

Các bên liên quan tham dự cuộc họp tại trụ sở VFF.

Tại buổi làm việc, ban Phòng, chống tiêu cực khẳng định các quyết định kỷ luật đối với cầu thủ của bốn đội bóng nêu trên đã được ban Kỷ luật VFF ban hành đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm khắc, kịp thời. Các hành vi thi đấu thiếu tích cực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn của Giải Bóng đá U19 vô địch quốc gia 2025/26, tác động tiêu cực đến hình ảnh của bóng đá trẻ Việt Nam cũng như uy tín của các câu lạc bộ tham dự giải.

Ban yêu cầu các câu lạc bộ nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, vi phạm trong công tác tổ chức, quản lý cầu thủ; làm rõ nguyên nhân, động cơ dẫn đến hành vi thi đấu thiếu tích cực, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác theo dõi, xác minh và xử lý theo quy định.

Tại cuộc họp, ban Phòng, chống tiêu cực cũng đề nghị ban tổ chức giải tăng cường công tác kiểm soát, thẩm định điều kiện tham dự giải của các đội bóng. Bên cạnh đó, Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức giải, ban Kỷ luật VFF, Phòng 4 – Cục Cảnh sát hình sự và các cơ quan chức năng để rà soát, phân tích, đánh giá các trận đấu có dấu hiệu bất thường. Trường hợp phát hiện vi phạm, sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo Quy chế kỷ luật của VFF và các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các đội bóng có biểu hiện hoặc tái diễn tình trạng thi đấu thiếu tích cực, ban Phòng, chống tiêu cực đề nghị xem xét áp dụng hình thức xử lý tăng nặng, bao gồm việc loại khỏi giải và không cho tham dự các mùa giải tiếp theo.

VFF quyết tâm xử lý triệt để những vấn đề nhức nhối của bóng đá Việt Nam.

Trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, đã có tới hàng loạt cầu thủ bị VFF xử phạt do “hành vi thi đấu không đúng khả năng tại Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025/26, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF".

Đầu tiên, vào ngày 6/12/2025, các cầu thủ đội U19 Bê Tông 26 là Trần Duy Quang, Trương Phú Quý, bị phạt 3.750.000 đồng và cấm thi đấu đến hết giải; còn Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, Nguyễn Công Thuận bị phạt tiền 2.500.000 đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp.

Đến ngày 31/12/2025, án phạt tiếp tục được đưa ra với Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng, Nguyễn Đại Huệ (U19 Hoài Đức), Đoàn Quốc Huy, Vũ Tuấn Anh (U19 Luxury Hạ Long), Đào Minh Trí (U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà) cũng vì lý do tương tự. Các cầu thủ trên bị phạt 3.750.000 đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải.

Đến chiều 6/1/2025, VFF tiếp tục ra thông báo xử phạt 5 cầu thủ đội U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà, gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm, Lê Minh Khôi. Các cầu thủ trên bị phạt tiền 2.500.000 đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải đấu do VFF quản lý, tổ chức.