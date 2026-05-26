VFF bắt tay Bệnh viện Đại học Phenikaa, nâng tầm y học thể thao cho bóng đá Việt Nam

Ngày 26/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên của chương trình Mạng lưới Y học Thể thao do Ban Y học Thể thao VFF điều phối và phát triển. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế hiện đại, đồng bộ cho bóng đá Việt Nam.

Theo định hướng của VFF, mạng lưới này sẽ không chỉ tập trung vào điều trị chấn thương đơn lẻ mà còn hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện cho cầu thủ, từ sơ cấp cứu, hội chẩn chuyên sâu, điều trị, phục hồi sau thi đấu cho đến phòng ngừa tái phát chấn thương.

Để gia nhập mạng lưới, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã trải qua quy trình đánh giá chuyên môn nghiêm ngặt từ Ban Y học Thể thao VFF. Đơn vị này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn với các chuyên khoa hoạt động thực tiễn như ngoại chấn thương chỉnh hình, nội tim mạch - hô hấp và phục hồi chức năng - vật lý trị liệu.

Đội ngũ tham gia trực tiếp vào mạng lưới gồm nhiều bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm, nổi bật có GS.TS.BS Cao Minh Châu – chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phục hồi chức năng và ThS.BS Nguyễn Bá Sơn – chuyên gia chấn thương chỉnh hình, y học thể thao.

Theo kế hoạch phối hợp, các chuyên gia của bệnh viện sẽ đồng hành cùng VFF trong công tác hội chẩn, điều trị và xây dựng lộ trình phục hồi chức năng cá thể hóa cho cầu thủ, giúp vận động viên sớm trở lại thi đấu an toàn với trạng thái thể lực tốt nhất.

Không chỉ sở hữu đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, Bệnh viện Đại học Phenikaa còn đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla, CT Scanner tích hợp PACS, máy tập CPM, sóng xung kích, laser trị liệu và từ trường siêu dẫn nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và theo dõi thể trạng dài hạn cho các đội tuyển.

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF nhấn mạnh: “VFF tin tưởng rằng với năng lực chuyên môn cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị chấn thương và phục hồi vận động cho các cầu thủ, qua đó đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Ths.BS Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Không chỉ tập trung vào điều trị chấn thương, chương trình còn đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng bài bản, chuyên nghiệp. Việc tăng cường hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Trong thời gian tới, VFF cho biết sẽ tiếp tục mở rộng Mạng lưới Y học Thể thao nhằm từng bước xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên nghiệp cho các đội tuyển quốc gia và các CLB bóng đá Việt Nam.