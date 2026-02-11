VFF ban hành quy định, cầu thủ Việt kiều thêm cơ hội tỏa sáng

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa ban hành điều lệ giải hạng Nhì Quốc gia 2026. Theo đó, giải đấu sẽ cho phép các đội được đăng ký các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch.

Mỗi CLB dự giải hạng Nhì Quốc 2026 được phép sử dụng 2 cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam và 1 cầu thủ nhập tịch. Đây sẽ là cơ hội để những nhân tố Việt kiều tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi sẵn sàng hướng tới đấu trường cấp cao hơn như Hạng Nhất hay V.League. Trước đây từng có giai đoạn giải Hạng Nhì chỉ cho phép đăng ký mỗi đội 1 cầu thủ Việt kiều.

Giải hạng Nhì 2026 diễn ra từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2026 với sự tham dự của 14 đội. 9 đội của Giải hạng Nhì mùa trước tiếp tục tham dự mùa giải năm nay gồm Đắk Lắk, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ Đà Nẵng và Vĩnh Long.

5 đội còn lại bao gồm: 1 CLB rớt xuống từ hạng Nhất: Huế, 4 đội thăng hạng từ Giải hạng Ba: Trẻ Phù Đổng, Trẻ CAHN, Trẻ Hà Tĩnh và Gia Định.

14 CLB được chia làm hai bảng theo khu vực địa lý và đăng ký sân thi đấu. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết để tranh ba suất thăng lên hạng Nhất mùa 2026/2027.