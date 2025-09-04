Vết gợn trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Bangladesh còn hạn chế. ẢNH: MINH HOÀNG

Hasan Srabon được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bangladesh, điều hiếm thấy với một thủ môn của đội thua cuộc, nhất là khi họ để lọt lưới 2 bàn. Từ đó, cho thấy U23 Việt Nam còn thiếu sắc bén ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Lê Viktor ở phút 83 là kết quả tất yếu sau khi U23 Việt Nam hoàn toàn áp đảo thế trận. Nhưng nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã có thể kết thúc trận đấu từ sớm.

Hai bàn thắng của U23 Việt Nam cách nhau 68 phút. Trong quãng thời gian này, Lê Viktor một lần đưa bóng dội trúng xà ngang, cùng hàng loạt pha dứt điểm khác từ các đồng đội nếu không bị thủ môn U23 Bangladesh cản phá thì bóng cũng chệch khung thành trong gang tấc. Còn 5 phút trước bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Phi Hoàng sút xa đưa bóng đập trúng xà ngang của đội khách.

Đã có quá nhiều cơ hội ngon ăn bị đội chủ nhà bỏ lỡ. Đọc các bình luận sau trận đấu, có cảm tưởng U23 Việt Nam như người thợ săn thiếu cây súng tốt. Ở phần họp báo sau trận thắng U23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận ông chưa hài lòng về khả năng dứt điểm của các học trò.

“Tôi hài lòng với kết quả trận đấu, nhưng về khâu dứt điểm thì chưa. U23 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng lại không thể tận dụng triệt để. Chúng tôi sẽ cải thiện điểm này để chuẩn bị tốt hơn cho các trận tiếp theo”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo cho Khuất Văn Khang và Lê Viktor

Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang-sik sử dụng ba mũi nhọn tấn công là Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ với tham vọng sớm giải quyết trận đấu. Khi thấy "cỗ máy" vận hành chưa được trơn tru, ông Kim tung Khuất Văn Khang, Lê Viktor và Nguyễn Quốc Việt vào sân để nâng cấp khâu tấn công. Những cầu thủ được xem là tấn công tốt nhất đã được chiến lược gia 48 tuổi sử dụng.

U23 Bangladesh bị đánh giá thấp ở khâu phòng ngự, nên U23 Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Và trong trận đấu sắp tới với U23 Singapore, khả năng kịch bản cũng sẽ diễn ra tương tự.

Gặp các đối thủ yếu, nếu không nắn nót trong khâu dứt điểm thì sẽ rất khó cho U23 Việt Nam khi phải đối đầu với những hệ thống phòng ngự có chiều sâu, nhất là ở giải đấu có sức cạnh tranh cao. Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 cũng là quá trình để thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm, cũng như thay đổi và nâng cấp hệ thống sau danh hiệu đã giành được tại Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Các đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn có thói quen khởi đầu chậm tại các giải đấu. Nhưng càng vào sâu, ông Kim cùng các học trò lại thể hiện sự gắn kết. Đó là điều mà người hâm mộ hy vọng sẽ tiếp tục được nhìn thấy ở U23 Việt Nam tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Xa hơn nữa, Văn Khang cùng đồng đội cần linh hoạt hơn trong lối chơi, đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương để có thể sớm giải quyết những vấn đề trên sân.

Hàng thủ của U23 Singapore không khác nhiều so với U23 Bangladesh, nhất là nếu nhìn vào trận ra quân khi họ bị thổi hai quả phạt đền trước U23 Yemen. U23 Việt Nam có hai ngày để "rèn thước ngắm", với hy vọng sẽ mang đến một trận cầu bùng nổ bàn thắng cho người hâm mộ.