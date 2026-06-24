Vén màn vụ án hiếp dâm đang treo lơ lửng của ngôi sao World Cup Hakimi: Vì sao Mbappé cũng dính líu?

Đội trưởng Morocco đối mặt phiên tòa hiếp dâm: Những tin nhắn gây sốc, cáo buộc tống tiền và sự ủng hộ từ Mbappé.

Khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, đội trưởng Morocco là Achraf Hakimi bất ngờ trở thành tâm điểm bởi vụ án hiếp dâm kéo dài hơn 3 năm. Mới đây, Tòa phúc thẩm Versailles (Pháp) đã quyết định đưa hậu vệ 27 tuổi ra xét xử, mở ra chương mới trong một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất làng bóng đá châu Âu.

Hakimi liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định mình là nạn nhân của một âm mưu tống tiền. Trong khi đó, người phụ nữ tố cáo cho rằng cô đã bị ngôi sao Morocco tấn công tình dục sau cuộc gặp tại nhà riêng của cầu thủ này vào đầu năm 2023.

Ảnh: FIFA

Cuộc gặp bắt đầu từ Instagram

Theo hồ sơ điều tra, người phụ nữ quen Hakimi qua Instagram vào tháng 1/2023. Sau khoảng hai tuần trò chuyện, cô đồng ý đến nhà cầu thủ này vào rạng sáng một ngày cuối tuần bằng taxi do chính Hakimi đặt. Người phụ nữ khai rằng sau khi gặp mặt, Hakimi đã hôn và có những hành động thân mật dù cô không đồng ý. Cô cho biết cả hai từng có cuộc trao đổi dài về việc cô không muốn tiến xa hơn, nhưng mọi chuyện vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô nói đã cố gắng đẩy Hakimi ra và liên tục nhắn tin cầu cứu một người bạn trước khi được đón về nhà. Về phía mình, Hakimi bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc.

Loạt tin nhắn được xem là chứng cứ quan trọng

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất của vụ án là các tin nhắn được gửi trong đêm xảy ra sự việc. Theo thông tin từ cuộc điều tra, người phụ nữ đã cung cấp cho cảnh sát những đoạn hội thoại với bạn mình. Trong đó xuất hiện nhiều nội dung thể hiện sự hoảng loạn như: "Rất nghiêm trọng", "Tôi đang về nhà, rất nghiêm trọng", "Làm ơn đến nhanh đi", "Hắn đang hiếp dâm tôi", "Tôi không thể rời đi"...

Những tin nhắn này được xem là một phần căn cứ để cơ quan điều tra tiếp tục theo đuổi vụ việc dù ban đầu người phụ nữ không nộp đơn tố cáo chính thức.

Những tình tiết khiến vụ án thêm phức tạp

Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng phát hiện một số tin nhắn khác chưa từng được cung cấp trước đó. Trong số này có những đoạn hội thoại cho thấy người phụ nữ tỏ ra hào hứng trước cuộc gặp với Hakimi. Một người bạn còn khuyên cô xuất hiện trong hình ảnh "quyến rũ" và cố gắng lấy được mã khóa căn hộ của ngôi sao PSG.

Đây cũng là cơ sở để đội ngũ luật sư của Hakimi lập luận rằng thân chủ của họ đang bị lợi dụng và trở thành mục tiêu của một kế hoạch nhằm trục lợi tài chính. Dẫu vậy, giới chuyên môn tại Pháp nhấn mạnh rằng việc một người đồng ý gặp mặt hoặc có thiện cảm với đối phương không đồng nghĩa với việc họ mặc nhiên đồng ý quan hệ tình dục.

Mbappé công khai đứng về phía đồng đội

Giữa lúc vụ việc gây xôn xao, Kylian Mbappé là một trong những nhân vật nổi tiếng hiếm hoi công khai ủng hộ Hakimi. Hai cầu thủ từng có nhiều năm sát cánh tại Paris Saint-Germain và duy trì mối quan hệ thân thiết. Mbappé nhiều lần thể hiện sự tin tưởng vào người đồng đội cũ, trong khi ban huấn luyện Morocco cũng khẳng định Hakimi vẫn nhận được sự ủng hộ từ đội tuyển.

Bản thân hậu vệ sinh năm 1998 từng xuất hiện trên truyền hình Pháp để khẳng định mình vô tội và mong muốn phiên tòa sớm diễn ra nhằm "làm sáng tỏ sự thật".

Tương lai của thủ quân Morocco

Hiện Hakimi vẫn là một trong những ngôi sao quan trọng nhất của Morocco. Anh đã có gần 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, góp công lớn trong hành trình lịch sử đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022 và là nhân tố chủ chốt trong những thành công gần đây của PSG.

Tuy nhiên, quyết định đưa vụ án ra xét xử đồng nghĩa tương lai của hậu vệ này sẽ tiếp tục bị phủ bóng bởi những tranh cãi ngoài sân cỏ. Kết luận cuối cùng giờ đây thuộc về hệ thống tư pháp Pháp, trong khi dư luận và người hâm mộ vẫn chia rẽ sâu sắc trước một vụ việc còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.