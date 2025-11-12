Vé xem tuyển Việt Nam thi đấu tại Lào chỉ hơn 12.000 đồng

Người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF), vé xem trận đấu bắt đầu được mở bán từ hôm 10-11, tại trụ sở LFF và các điểm bán vé quanh SVĐ quốc gia Lào.

Giá vé dao động từ 10.000 đến 50.000 kip (khoảng hơn 12.000 - 60.000 đồng Việt Nam), tùy khu vực khán đài. Cụ thể, cổng A1 và A2 có giá 50.000 kip, cổng B và D 10.000 kip, còn cổng C 20.000 kip. Mức giá vé này tương đương với một số trận đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia của Việt Nam.

Đây được xem là mức giá "cực rẻ", hứa hẹn thu hút đông đảo kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn cùng vùng phụ cận. Thậm chí, rất nhiều nhóm CĐV đang lên kế hoạch từ Việt Nam sang tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ngoài ra, trang Facebook chính thức của LFF sẽ tường thuật trực tiếp, giúp người hâm mộ 2 nước dễ dàng theo dõi và cổ vũ dù không có mặt tại sân.

Đây cũng là lần thứ 2 HLV Kim Sang-sik cùng các tuyển thủ Việt Nam sang thi đấu tại Lào. Lần gần nhất diễn ra ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, khi Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội giành chiến thắng 4-1 trước đội chủ nhà. Khi đó, hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam đã phủ đỏ SVĐ quốc gia Lào, tạo ra bầu không khí sôi động.

Giá vé xem trận Lào - Việt Nam khá rẻ. ẢNH: LFF

Còn ở trận lượt đi tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cũng thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng 5-0 trước Lào trên sân Bình Dương.

Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik duy trì tập luyện tại sân Việt Trì (Phú Thọ), với khung giờ cố định 16 giờ mỗi ngày. Giai đoạn chuẩn bị trong nước kéo dài đến ngày 14-11, trước khi toàn đội lên đường sang Viêng Chăn vào ngày 15-11. Đây là đợt di chuyển quan trọng nhằm giúp các cầu thủ thích nghi điều kiện thi đấu, cũng như giữ phong độ tốt nhất cho trận gặp Lào.

Sau 4 lượt trận tại bảng F vòng loại cuối, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 9 điểm, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu Malaysia. Trận gặp Lào được xem là cơ hội thuận lợi để Việt Nam tích lũy thêm điểm số, củng cố vị trí trước khi bước vào lượt cuối đầy thử thách với chính Malaysia.