Vé xem Ronaldo đá vòng 1/16 World Cup 2026 giá gần 4 cây vàng

Vé trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 được bán lại với mức giá lên tới hơn nửa tỷ đồng.

Theo trang tin A Bola (bồ Đào Nha), vé xem trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại World Cup 2026 đang được rao bán trên thị trường “chợ đen” với mức giá rất cao. Một số vé hạng VVIP được bán ở mức 18.500 euro (tương đương 555 triệu đồng). Số tiền này có thể mua được gần 4 cây vàng (theo mức giá ngày 30/6).

Trên các nền tảng như SeatGeek và StubHub, nhiều người đang chào bán vé với giá hàng nghìn euro. Trong đó vé cho một chỗ ngồi rẻ nhất có giá hơn 2.300 euro (tương đương 70 triệu đồng). Khi FIFA mở bán vé vào năm 2025, giá vé chính thức dao động từ 293 đến 767 euro.

Ronaldo tạo ra sức hút rất lớn ở Bồ Đào Nha.

Tờ A Bola bình luận: “ Khả năng đây là trận đấu World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo hoặc Luka Modric. Điều này đang tạo ra nhu cầu về vé xem World Cup lớn chưa từng có ở Toronto, Canada ”.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra tại Toronto (Canada). Thành phố này có 140.000 gốc Bồ Đào Nha và 35.000 người gốc Croatia sinh sống. Chính yếu tố đặc biệt về dân số cùng tính chất của trận đấu khiến nhu cầu “săn vé” xem trận đấu càng tăng cao đột biến. Đây cũng là lúc các “phe vé” nghiệp dư hoạt động.

Toronto là thành phố có luật rõ ràng về hoạt động giao dịch vé xem thể thao. Theo quy định, người dân không được phép bán lại vé xem bóng đá với mức giá cao hơn giá gốc. Tuy nhiên, chính các nền tảng phân phối vé trực tuyến thừa nhận gặp nhiều khó khăn khi thực thi luật, nhất là khâu xác minh giá mà người mua vé phải bỏ ra.

Cristiano Ronaldo đang gặp rất nhiều áp lực tại World Cup 2026. Anh ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan nhưng lại “tịt ngòi” khi đụng độ các đội mạnh hơn như CHDC Congo hay Colombia. Ronaldo thừa nhận bản thân gặp áp lực lớn đến mức muốn giải nghệ.

Cho đến trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Ronaldo chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Tiền đạo 41 tuổi đang đặt quyết tâm lớn để xóa bỏ thành tích đáng quên này.