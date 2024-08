Về V.League thử việc, tiền đạo Việt kiều cao 1m85 có đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam?

Bản CV hấp dẫn của tiền đạo Việt kiều

Trước thềm mùa giải 2024/25, CLB Hải Phòng đang rất tích cực tìm kiếm các nhân tố mới. Một trong số đó là tiền đạo Việt kiều Kaelin Nguyễn Trương Khôi. Trong những buổi tập gần đây, Kaelin Nguyễn rất nỗ lực "ghi điểm" với ban huấn luyện nhằm tìm kiếm cơ hội thi đấu tại V.League.

Trên thực tế, Kaelin Nguyễn từng xuất hiện ở sân Lạch Tray hồi tháng 3 vừa qua. Nhưng do thời gian quá gấp gáp, Hải Phòng đã không thể hoàn tất thủ tục đăng ký cho Kaelin Nguyễn ở giai đoạn 2 mùa giải V.League 2023/24.

Tiền đạo Việt kiều sau đó trở lại New Zealand thi đấu cho CLB Wellington Olympic. Anh ra sân 17 trận và ghi được 4 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Bên cạnh giải vô địch miền Trung New Zealand, Kaelin Nguyễn còn được góp mặt ở 2 trận đấu thuộc OFC Champions League (Cúp C1 liên đoàn châu Đại Dương). Với đóng góp của Kaelin Nguyễn, Wellington Olympic giành chức vô địch khu vực miền Trung và lọt vào vòng tranh chức vô địch toàn New Zealand.

Kaelin Nguyễn đang được trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá 150.000 euro (khoảng hơn 4 tỷ đồng).

Hiện tại, hợp đồng giữa Kaelin Nguyễn và Wellington Olympic chỉ còn thời hạn nửa năm. Chân sút cao 1m85 hoàn toàn có thể khoác áo Hải Phòng theo dạng cho mượn và chính thức gia nhập vào đầu năm 2025. Một thuận lợi với đội chủ sân Lạch Tray là số suất dành cho cầu thủ Việt kiều tại V.League đã được tăng từ 1 lên 2 từ mùa giải 2024/25.

Vị trí sở trường của Kaelin Nguyễn là tiền đạo cắm và tiền đạo cánh trái. Nhưng với chiều cao 1m85, anh có thể được thử sức với vai trò hậu vệ. HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng là người thường xuyên thử nghiệm việc thay đổi vị trí cầu thủ và đã thu được nhiều thành công.

Cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam

Theo chia sẻ từ gia đình Kaelin Nguyễn, chân sút sinh năm 2003 từng được triệu tập lên đội tuyển U15, U17 và U20 New Zealand. Vào năm 2023, Kaelin Nguyễn đã được ban huấn luyện U23 Việt Nam liên hệ. Tuy nhiên, do chưa có quốc tịch Việt Nam nên tiền đạo 21 tuổi đành lỡ hẹn.

Kaelin Nguyễn đã chơi 72 trận và ghi 21 bàn tại các giải đấu chính thức tại New Zealand.

Được biết, gia đình Kaelin Nguyễn đã kết nối với các cơ quan chức năng để tìm hiểu thủ tịch nhập quốc tịch cho cầu thủ này. Nếu trở về khoác áo CLB Hải Phòng, các thủ tục nhập tịch sẽ được tiến hành một cách thuận lợi hơn.

Một ví dụ cụ thể là trường hợp của Filip Nguyễn. Thủ thành đang khoác áo CLB CAHN đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Việt Nam chỉ chưa đầy 1 năm sau khi trở về V.League thi đấu. Anh đã kịp ra sân ở nhiều giải đấu như Asian Cup 2024 và vòng loại World Cup 2026.

Filip Nguyễn đã được nhận quốc tịch Việt Nam sau khi về V.League thi đấu.

Sinh năm 2003, nếu kịp nhận quốc tịch Việt Nam, Kaelin Nguyễn thậm chí có thể tham dự vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 2025.

CLB Hải Phòng cũng được biết đến như "đất lành" với các cầu thủ Việt kiều khi đóng vai trò bệ phóng cho những tuyển thủ như Đặng Văn Lâm hay Adriano Schmidt.