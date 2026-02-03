Về Nghệ An phỏng vấn Cao Văn Bình: Thích con gái có học thức, cao trên 1m50 và dễ thương một chút!

Sau thành công giành huy chương Đồng cùng U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục, thủ môn sinh năm 2005 Cao Văn Bình trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và xóm giềng trước thời điểm V.League khởi tranh trở lại.

Những ngày này, con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà cấp 4 của gia đình Cao Văn Bình tại huyện Diễn Châu, Nghệ An trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ vốn yên tĩnh, nay luôn nườm nượp khách ghé thăm. Từ những em nhỏ hàng xóm đến những người hâm mộ từ xa tìm về, ai cũng mong muốn được chụp một tấm hình, xin một chữ ký của "người nhện" trẻ tuổi vừa góp công lớn vào tấm HCĐ U23 châu Á.

Ngôi nhà nhỏ của Văn Bình ở Nghệ An (Ảnh: Như Hoàn)

Giữa sự săn đón của truyền thông và người hâm mộ, Văn Bình vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành, có phần bẽn lẽn đặc trưng của người con xứ Nghệ.

Khi được hỏi về ngã rẽ cuộc đời, Văn Bình thành thật chia sẻ: "Nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, không đứng trong khung gỗ, có lẽ giờ này em đã đi xuất khẩu lao động rồi". Câu nói nửa đùa nửa thật ấy chứa đựng cả một thực tế đầy nghị lực của những cầu thủ trẻ xuất thân từ vùng quê nghèo, nơi bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là cánh cửa để thay đổi số phận.

Nhớ lại khoảnh khắc bước ra ánh sáng trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, Văn Bình vẫn chưa quên cảm giác hồi hộp: "Đó là lần đầu tiên em được hít thở bầu không khí ở một giải đấu quốc tế lớn đến thế. Lo lắng là điều khó tránh khỏi, nhưng em luôn tự nhủ phải tập luyện thật tốt để khi cơ hội đến".

Sự điềm tĩnh đến lạ lùng của một thủ môn sinh năm 2005 thực chất đến từ quá trình chuẩn bị không ngừng nghỉ: "Em không bất ngờ khi được bắt chính, vì mỗi buổi tập em đều nỗ lực hơn 100% khả năng".

Những chia sẻ của Cao Văn Bình (Video: Như Hoàn)

Điểm tựa gia đình và "bật mí" về hình mẫu lý tưởng

Trong suốt cuộc trò chuyện, Văn Bình nhắc nhiều đến bố mẹ với sự biết ơn vô hạn. Em thừa nhận mình chịu ảnh hưởng lớn từ bố. Dù đi thi đấu xa nhà, mọi vui buồn, áp lực em đều tìm về để chia sẻ cùng gia đình. "Bố mẹ là điểm tựa lớn nhất, luôn động viên em mỗi khi ra sân. Chính tình yêu thương ấy giúp em rũ bỏ mọi áp lực để chơi bóng với tâm thế thoải mái nhất", Bình tâm sự.

Khi được hỏi vui về chuyện tình cảm cá nhân, chủ đề mà rất nhiều "fan nữ" đang tò mò, chàng thủ môn điển trai khẽ cười thẹn thùng. Khác với vẻ cứng cỏi trên sân cỏ, quan niệm về tình yêu của Văn Bình khá sâu sắc và có phần đáng yêu.

Em chia sẻ: "Hình mẫu bạn gái lý tưởng của em đầu tiên phải là một người có học thức và học giỏi một chút. Về ngoại hình, trên 1m50 và trông 'cute', dễ thương là được".

Văn Bình thích bạn gái có học thức, cao trên 1m50 (Ảnh: FBNV)

Trước khi tạm biệt để chuẩn bị cho những dự định sắp tới, Cao Văn Bình không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn dõi theo mình. Sự khích lệ của người hâm mộ quê nhà và khán giả cả nước chính là động lực để một tài năng trẻ như em tiếp tục bay cao, giữ vững khung thành cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai.