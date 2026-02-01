Về Nghệ An nghe chuyện chưa kể về thủ môn Cao Văn Bình: "Ai nghĩ nó là dân thể thao đâu, hiền quá"

Về Nghệ An thăm nhà thủ môn Cao Văn Bình sau thành công của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026, ít ai ngờ rằng ngôi nhà nhỏ đơn sơ ấy lại là nơi nuôi dưỡng một trong những thủ thành triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Ghé thăm gia đình , chúng tôi đã được nghe những tâm sự đầy xúc động từ người bố xứ Nghệ về hành trình từ cậu con trai đá tiền đạo đến "người hùng" trong khung gỗ.

Chia sẻ của bố thủ môn Cao Văn Bình (Video: Như Hoàn)

Tiếp đón chúng tôi, ông Cao Văn Vinh – bố của Cao Văn Bình không giấu nổi niềm tự hào khi nhắc về cậu con trai. Ông Vinh tiết lộ khởi điểm của Văn Bình không phải là đứng giữa hai cột dọc.

Hồi lớp 4, lớp 5, nó đá tiền đạo cừ lắm, chuyên đi ghi bàn cho các giải nhi đồng ở huyện, ở tỉnh," ông Vinh nhớ lại. Thế nhưng, bước ngoặt đến khi Bình tròn 10 tuổi và trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ. Nhờ chiều cao vượt trội, đôi mắt tinh anh và phản xạ nhanh nhẹn, các thầy đã hướng cậu vào vị trí thủ môn. Kể từ đó, một "người gác đền" bản lĩnh được hình thành, gắn liền với những danh hiệu xuất sắc nhất từ lứa U12, U13 quốc gia.

Bố của thủ môn Cao Văn Bình vừa xúc động, vừa tự hào khi nhắc về con trai

"Ở trên sân là thủ lĩnh, về nhà là con ngoan"

Trong mắt ông Vinh, Văn Bình là một sự đối lập thú vị. Nếu trên sân cỏ, người ta thấy một thủ môn hoạt bát, chỉ huy hàng phòng ngự đầy quyết đoán thì khi trút bỏ bộ quần áo số, Bình lại là một cậu thanh niên hiền lành đến mức… ít nói.

Ông Vinh chia sẻ đầy xúc động: "Về nhà, không ai bảo Bình là dân thể thao đâu. Nó hiền quá. Tôi chẳng bao giờ phải đụng tay vào việc gì, từ nấu cơm, giặt giũ đến phơi đồ, rửa bát, nó làm hết. Thấy con đi thi đấu vất vả, tôi bảo nghỉ ngơi đi nhưng nó cứ tự nguyện làm, không nề hà việc gì".

Hình ảnh chàng thủ môn cao lớn của đội tuyển U23 Việt Nam xuất hiện tại sạp hoa quả nhỏ nơi góc chợ đã trở thành một nét vẽ đẹp lạ lùng trong mắt người dân Diễn Châu. Giữa tiếng ồn ã của buổi chợ sớm, người ta không thấy một ngôi sao U23 với những pha cứu thua xuất thần, mà chỉ thấy một "thằng Bình" hiền lành và cần mẫn.

Những dấu ấn trong sự nghiệp của Văn Bình được trao trang trọng trong căn nhà nhỏ

Đêm trắng cùng làng xóm và chiến thắng vỡ òa

Kể về trận tranh hạng Ba đầy kịch tính với U23 Hàn Quốc vừa qua, giọng ông Vinh vẫn còn run vì xúc động. Phải đến sát giờ thi đấu, gia đình mới biết Bình được bắt chính. Cả xóm khi ấy như mở hội, mọi người gác lại công việc, tập trung trước màn hình tivi để cổ vũ cho "con em làng mình".

"Đến trận tranh hạng Ba, nói thật là gia đình và làng xóm không ai nghĩ con sẽ được ra sân đâu. Đến mãi hơn 8 giờ tối, khi đội hình chính thức được công bố, tôi mới biết con mình sẽ bắt chính trận này. Cảm xúc lúc đó rất khó tả vừa rất vui, vừa có chút run sợ. Run không phải vì lo cho mình, mà là hồi hộp và lo cho con,

Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình. Trước đây con cũng đã kinh qua nhiều giải đấu, tính cách lại rất dũng cảm nên tôi tin con sẽ tự tin. Khi phát hiện con ra sân, tôi báo cho bà con lối xóm. Mọi người tập trung lại xem đông lắm. Cảm xúc thực sự không thể tưởng tượng nổi, quá hồi hộp!

Đến những phút cuối cùng, khi tỉ số hoà mà Đình Bắc là người chủ chốt trong đội hình lại ra sân. Lúc đó, tôi chỉ mong giữ hòa được 90 phút vì Hàn Quốc ép sân quá mạnh. Bình và đồng đội đã nỗ lực hết sức để giữ sạch mảnh lưới. Khi bước vào loạt sút luân lưu, gia đình và làng xóm vẫn rất tự tin vì Bình thường ngày bắt penalty và phản xạ rất tốt. Khi chiến thắng, cảm xúc thật sự sung sướng không lời nào tả nổi", bố Văn Bình vẫn còn lâng lâng cảm xúc khi kể lại.